به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه اضطراری که صبح امروز (دوشنبه نهم شهریورماه) بدنبال تعویق مسابقات کشورهای اسلامی و مشخص شدن وضعیت تیم های حاضر در لیگ در محل فدراسیون و با حضور نمایندگان 10 تیم باشگاه برگزار شد مقرر شد تیم های شرکت کننده تا 11 مهرماه مدارک خود را تکمیل و به سازمان لیگ هندبال ایران تحویل دهند.

براین اساس مقرر شد تا تیم های شرکت کننده تا 11 مهرماه ضمن پرداخت سه میلیون تومان حق ثبت نام در لیگ به حساب فدراسیون، یک فقره چک 150 میلیون ریالی نیز بابت ضمانت نامه حضور در لیگ به فدراسیون تحویل دهند. در کنار آن تا این زمان باید قرارداد حداقل 12 بازیکن به صورت رسمی ثبت شده باشد.

پیش از این تیم ها موظف به پرداخت 5 میلیون تومان بابت حق ثبت نام بودند که بمنظور تشویق تیم ها این مبلغ دو میلیون تومان کاهش داشته است.

همچنین 10 آذرماه زمان آغاز لیگ برتر هندبال ایران اعلام شد. این زمان بدلیل برگزاری این دیدارها بدلیل برگزاری جام باشگاه های آسیا (آبان ماه سال جاری) در اردن در این تاریخ تعیین شده است.

با توجه به اینکه 10 آذرماه زمان آغاز لیگ بیست و دوم هندبال ایران اعلام شده است برای اولین بار شاهد برگزاری این رقابتها در دو سال هستیم. با توجه به این مسئله لیگ برتر هندبال ایران سال آینده به پایان خواهد رسید. این احتمال وجود دارد که لیگ برتر هندبال کشور بهمن ماه سال جاری بدلیل برگزاری اردوهای تدارکاتی و مسابقات جام ملتهای آسیا و انتخابی جام جهانی در قزاقستان تعطیل اعلام شود.

همچنین قرار شد دو باشگاه فولاد سپاهان و پارس جنوبی تکلیف خود را برای حضور در جام باشگاه های آسیا مشخص و برنامه خود را اعلام کنند تا در صورت عدم اعزام یکی از تیم های باشگاهی جایگزین این تیم ها شود.

در این نشست نمایندگان تیم های آهن بافق یزد، پتروشیمی کازرون، شهرداری زرند کرمان، مس کرمان، ذوب آهن اصفهان، آذربایحان غربی، آلومینیم اراک، هپکو اراک ، نیروی زمینی ارتش و پارسیان تهران حضور داشته و اعلام آمادگی خود را برای حضور در لیگ اعلام کردند. نمایندگان دو باشگاه فولاد سپاهان و پارس جنوبی نیز با وجود ارسال دعوت نامه رسمی در این نشست حضور نیافتند.

علیرضا رحیمی رئیس فدراسیون هندبال کشورمان در این نشست به تیم ها تاکید کرد چنانچه نیاز به هماهنگی فدراسیون با مسئولین باشگاهی یا استانی برای تسهیل اداره تیم هایشان هستند به فدراسیون اطلاع دهند تا در این خصوص همکاری ها و مذاکرات لازم صورت پذیرد.