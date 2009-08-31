به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی چاپ لندن، یک موسسه حقوقی با عنوان "سازمان حقوق بشر مصر" در گزارشی که آن را به "شورای بین المللی حقوق بشر" ارائه کرده است، به شدت از رژیم حاکم بر این کشور انتقاد کرده است.

قانون وضعیت فوق العاده در سال 1967 پس از شکست مصر در جنگ با رژیم اسرائیل توسط "جمال عبدالناصر" رئیس جمهور وقت در این کشور اعلام شد.

این قانون تا سال 1980 و در دوران ریاست جمهوری "انور سادات" بر مصر حکمفرما بود، تا اینکه وی در همین سال این قانون را لغو کرد و سرانجام در سال 1981 و پس از ترور سادات و روی کارآمدن "حسنی مبارک" رئیس جمهور فعلی، وضعیت فوق العاده دوباره در این کشور اعلام شد.

این حالت از سال 1981 تاکنون در مصر ادامه دارد و لغو نشده است.

در این گزارش همچنین به وضع قانون مبارزه با تروریسم در مصر طی سالهای اخیر اشاره شده است که عرصه را بر زندگی آزادانه مردم در این کشور تنگ تر کرده است.

از سوی دیگر نبود زیر ساختهای قانونی محکم راه را بر مقابله با شکنجه و پیگیری این مسئله توسط گروه های حقوقی بسته است.

بنا بر گزارش "سازمان حقوق بشر مصر"، در پی تداوم این سیاستها از سال 2000 تا آوریل سال جاری، 118 مورد کشته شدن زندانیان در اثر شدت شکنجه مشاهده شده است.

همچنین در سال 2008 تعداد 156 مورد نقض آزادی بیان به وسیله نظام حاکم بر مصر گزارش شده است، که شامل 64 مورد توقیف کتاب، 43 مورد محاکمه افراد در دادگاه و 18 مورد پیگرد وبلاگ نویسان می شود.