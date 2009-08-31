  1. استانها
  2. سمنان
۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۴۰

14 تعاونی نمونه استان سمنان تجلیل شدند

سمنان - خبرگزاری مهر: 14 تعاونی نمونه استان سمنان در اولین روز از هفته تعاون در سمنان تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، معاون برنامه ریزی استانداری سمنان ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از تعاونی های نمونه استان سمنان گفت: بخش تعاون از موثران توسعه نظام اقتصادی در کشور است و باید برای توسعه آن تلاش کرد.

بهزاد ظهیری با اشاره اهمیت تعاون در اقتصاد کشور گفت: هنوز جایگاه تعاون به اهداف خود نرسیده است و داشتن اقتصادی دولتی و داشتن نگاه ابزاری عامل اصلی این مسئله است.

وی با اشاره به اینکه دولت تلاشهای موثری در واگذاری امور به تعاونی ها داشته است، گفت: در اصل 44 قانون اساسی و ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه تعاونی ها تاکید شده است.

وی حضور اتاق تعاون در تصمیم سازی، تصمیم گیری و توسعه و آموزش تعاونی ها را برای تغییر نگاه مردم به تعاونی ها ضروری دانست.

مدیرکل تعاون استان سمنان نیز در این همایش گفت: بخش تعاون در استان سمنان بیش از 32 هزار شغل ایجاد کرده است.

رضا علی جواد زاده با اشاره به فعالیتهای دولت نهم در توسعه فرهنگ تعاون گفت: در دولت نهم 544 تعاونی با 11 هزار و 951 نفر عضو و بیش از 16 هزار و 900 نفر اشتغال در این استان ایجاد شده است.

در این همایش از شرکتهای تعاونی مسکن، کشاورزی، مسکن، منابع طبیعی به عنوان شرکتهای برتر و نمونه تعاونی استان سمنان تقدیر شد.

کد مطلب 939435

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها