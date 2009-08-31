14 تعاونی نمونه استان سمنان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، معاون برنامه ریزی استانداری سمنان ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از تعاونی های نمونه استان سمنان گفت: بخش تعاون از موثران توسعه نظام اقتصادی در کشور است و باید برای توسعه آن تلاش کرد.

بهزاد ظهیری با اشاره اهمیت تعاون در اقتصاد کشور گفت: هنوز جایگاه تعاون به اهداف خود نرسیده است و داشتن اقتصادی دولتی و داشتن نگاه ابزاری عامل اصلی این مسئله است.

وی با اشاره به اینکه دولت تلاشهای موثری در واگذاری امور به تعاونی ها داشته است، گفت: در اصل 44 قانون اساسی و ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه تعاونی ها تاکید شده است.

وی حضور اتاق تعاون در تصمیم سازی، تصمیم گیری و توسعه و آموزش تعاونی ها را برای تغییر نگاه مردم به تعاونی ها ضروری دانست.

مدیرکل تعاون استان سمنان نیز در این همایش گفت: بخش تعاون در استان سمنان بیش از 32 هزار شغل ایجاد کرده است.

رضا علی جواد زاده با اشاره به فعالیتهای دولت نهم در توسعه فرهنگ تعاون گفت: در دولت نهم 544 تعاونی با 11 هزار و 951 نفر عضو و بیش از 16 هزار و 900 نفر اشتغال در این استان ایجاد شده است .

در این همایش از شرکتهای تعاونی مسکن، کشاورزی، مسکن، منابع طبیعی به عنوان شرکتهای برتر و نمونه تعاونی استان سمنان تقدیر شد.