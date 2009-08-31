به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت اطلاعات، در توضیح برنامه های خود در مجلس ابتدا از رئیس جمهور و رهبر معظم انقلاب به دلیل اعتمادی که به او داشته اند تشکر کرد و گفت: در صورتی که نمایندگان مجلس این بار مسئولیت را بر عهده من بگذارند کمال تقدیر و تشکر را از آنان دارم.

وی افزود: اصول مد نظر من در خصوص اطلاعات، نظارت، اولویت ها، راهبردها، سیاست ها است.

مصلحی ادامه داد: ابتدا به درگاه خداوند شکرگزاری می کنم که این توفیق نصیبم شد تا در جمع سربازان گمنام امام زمان (عج) که حضرت امام خمینی (ره) این لقب را به این مجموعه دادند قرار گرفتم. امیدوارم بتوانم با انجام ماموریت در این جایگاه وجود مقدس امام زمان (عج) را شاد کنم و رضایت رهبر معظم انقلاب را شاهد باشم.

گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات همچنین گفت: وزارت اطلاعات چشم بیدار نظام و پشتیبان آن است و یاور دستگاه های حکومتی می باشد. لذا بر خود لازم می دانم از مجاهدت های خاموش که در طول دوره های گذشته برای حفظ کیان نظام صورت گرفت تشکر کنم و همچنین از زحمات و تلاش های وزیر گذشته اطلاعات نیز قدردانی می نمایم.

وی در ادامه تصریح کرد: آشنایی بنده با مباحث اطلاعاتی به دوران دفاع مقدس بر می گردد. زیرا تنور جنگ جایی است که مدیریت های بزرگی را در درون خود شکل می دهد و بنده هم در قرارگاه کربلا این توفیق را داشته ام.

حجت الاسلام مصلحی اضافه کرد: بنده قبلا توضیح داده ام که ایجاد تشکیلات سیاسی در نمایندگی حضرت امام خمینی (ره) در دوران دفاع مقدس چه ضرورتی داشت ، لذا در آنجا از نزدیک با مسائل مختلف اطلاعاتی آشنا شدم البته مجاز نیستم بخشی از این مسائل را در اینجا مطرح کنم اما در جلسه ای که با روسای کمیسیون ها خواهم داشت به تشریح آن می پردازم.

گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات همچنین گفت: نمایندگی ولی فقیه در بسیج نیز باعث شد آشنایی لازم را در حد خودم نسبت به مسائل اطلاعاتی پیدا کنم.

وی افزود: به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) سربازان گمنام امام زمان (عج) هستند که با سوز و گداز تلاش کرده اند تا نظام را در برابر تهدیدات داخلی و خارجی حفظ کنند و اقتدار نظام را خصوصا به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با امام راحل داشته اند نگهداری نمایند.

مصلحی در خصوص تحلیل شرایط امروز تصریح کرد: اکنون 3 دهه است که در نبرد اطلاعاتی بسیار سنگینی با دشمن مواجه هستیم. چرا که در جنگ ها همیشه اطلاعات نقش اساسی داشته است.

گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات افزود: البته احتمال دارد این مسائل در گذشته شکل ساده تری داشته باشند اما امروز بسیار پیچیده است چون دشمن به گونه ای از اطلاعات استفاده می کند که در هم تنیدگی پیجیده ای دارد لذا کشف حرکات دشمن یکی از نکات قابل توجه است.

وی ادامه داد: دشمنان ما امروز با داشتن اطلاعات مختلف در وضعیتی قرار گرفته اند که دستاوردها و آرمانهای انقلاب اسلامی را به گونه ای بسیار جدی در معرض تهدید قرار می دهند. بنابراین باید از اطلاعات بسیار خوب به طوری که پیچدگی و در هم تندیگی که دشمن نیز از آن استفاده می کند حفظ شود ما نیز استفاده کنیم تا انقلاب حفظ و نگهداری شود.

مصلحی اضافه کرد: مطالعات امنیتی امروز با بسیج نیروهای مردمی ارزش های بنیادین و استحکام امنیت ملی سنجیده می شود و جمهوری اسلامی ایران در این رابطه یکی از کشورهای بسیار موفق است از این رو دشمن تمام حوزه های ما را هدف قرار داده و لذا لازم است با استفاده از سخت افزار و نرم افزار با دشمن مقابله کنیم.

گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات یکی از مسائل مهم امروز را بحث ناتوی فرهنگی، جنگ نرم، تهاجم به ارزش های دینی و الهی دانست.

وی همچنین با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب که با مسئولان دانشگاه ها داشته اند، تصریح کرد: سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چه کسی می خواهد به مجموعه ای که در صدد رهبری جنگ نرم هستند اطلاعات وضعیت دشمن را بدهد؟ آیا غیر از این است که ما باید با ارتباط تنگاتنگی که با دانشگاهیان برقرار می کنیم در انجام این مبارزه به آنان کمک کرده و در هم آوردی با دشمن موفق شویم.

مصلحی خاطر نشان کرد: رویکرد نوین دیگری که در این میدان باید مد نظر قرار گیرد امنیت ملی است. لذا ما باید در این راستا فرصت شناسی کنیم و آن را در سرلوحه شناسایی خودمان قرار دهیم.

گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات گفت: باید آسیب ها و تهدیدات را مورد بازشناسی قرار دهیم تا آن تهدید به فرصت تبدیل شود و این امر نیز با توجه به تجارب ما در بعد اطلاعاتی قابل دسترسی است.

وی تاکید کرد: توصیف درست و تحلیل متقن از مباحث مختلف اطلاعاتی یکی از ضرورت های امروز ماست و این موضوع در رویکرد جدید قبل از ظهور و بروز در مطالعات اجتماعی با بررسی های دقیق نه تنها قابل دسترسی است بلکه می توانیم برخی از مسائل اجتماعی را قبل از اینکه به بحران تبدیل شوند از آنها پیشگیری کنیم. لذا پیشگیری ها نیز باید در مسائل اجتماعی مد نظر و توجه قرار بگیرد.

مصلحی گفت: صیانت از ساختارهای هویتی، ساختاری انقلاب، اتخاذ رویکرد تهاجمی در برابر دست اندازی های نرم افزاری و سخت افزاری دشمنان نیز باید یکی از ظرفیت های تخصصی اطلاعاتی ما باشد.

گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات در ادامه حفظ نیروهای مجرب، متخصص، کارآمد و مخلص وزارت را یکی دیگر از اهداف خود در این وزارتخانه برشمرد و تصریح کرد: در اینجا باید در پاسخ به یکی از عزیزانی که در مخالفت با من صحبت کرد بگویم یکی از ضرورت های جدی ما حفظ نیروهای اطلاعاتی آن هم نه در یک محدوده زمانی خاص است و لذا بهینه سازی و تقویت بیش از پیش ارتباطات و هماهنگی با تصمیم گیران نظام یکی از برنامه های ماست.

وی ادامه داد: پیشگیری و مقابله همه جانبه با جریانات معاند و معارض که اساسا مجری راهبردهای انقلاب و نظام هستند نیز یکی دیگر از اولویت های ماست.

مصلحی در توضیح راهبردهای خود به منظور تحقق اهداف در وزارت اطلاعات گفت: پیش بینی و نهایتا مدیریت تهدیدات و آسیب ها، ایجاد فرصت های اطلاعاتی و امنیتی، تلاش برای اشراف حداکثری اطلاعاتی به منظور جلوگیری ازغافل گیری، آمادگی برای جنگ با تهدیدات نرم افزاری، افزایش تسلط بر جریان ها، گروه ها، احزاب برانداز و مقابله با برنامه های آنان را مد نظر دارم.

گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات در ادامه ارزش محوری، مردم داری، دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی، آرمانهای امام، منویات رهبری، خواست های ریاست جمهوری را از سیاست های خود در این وزارتخانه دانست و تصریح کرد: شخصی از من پرسید که منویات ریاست جمهوری در این وزارتخانه چه جایگاهی دارد که بنده باید در پاسخ بگویم با توجه به اینکه رئیس جمهور ریاست شورای عالی امنیت ملی را نیز در دست دارد قطعا خواسته هایی نیز در این خصوص خواهند داشت و در اینجاست که خواسته های وی باید دقیقا مورد توجه قرار بگیرد.

وی در ادامه بی طرفی، تنزه، تقوا در وزارت و تاکید بر مصالح نظام را از دیگر سیاست های وزارت اطلاعات برشمرد و گفت: وزارت اطلاعات وزارت نظام جمهوری اسلامی ایران است و باید بتواند با توجه به خط قرمزهایی که فقط با نظر رهبر معظم انقلاب می توان از آنها عبور کرد به انجام وظایف خود بپردازد.

مصلحی تاکید بر مقررات شرع و توسعه بیش از پیش هماهنگی ها با جامعه اطلاعاتی کشور را یکی دیگر از سیاست های این وزارتخانه توصیف کرد و افزود: ما باید با هماهنگی دستگاه های اطلاعاتی یک هماهنگی تکمیلی را بوجود آوریم و آن را در وضعیت حداکثری قابل قبول برای نیازهای کشور قرار دهیم.

گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات تلاش برای ایجاد فضای اعتماد متقابل این وزارتخانه با مردم وگروه های اجتماعی را یکی دیگر از سیاست های وزارت اطلاعات دانست و ادامه داد: برای توسعه ارتباط با نخبگان و بهره مند شدن از ظرفیت های علمی و تخصصی باید تلاش کنیم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: مسئله ای که امروز مورد توجه دشمن است توجه به هنر در مسائل امنیتی است لذا ما برای مقابله با آن نیازمند ارتباط با مجموعه هنری و فرهنگی کشور هستیم.

مصلحی رسیدگی و رفع مشکلات، نیازها، دغدغه ها و نگرانی های پرسنل وزارت اطلاعات را یکی دیگر از برنامه های خود دانست و اظهار داشت: امروز یکی از ضروریات ما برنامه ریزی در ابعاد مختلف اعتقادی، فکری، معنوی، اخلاقی، سیاسی و رفاهی برای پرسنل وزارت اطلاعات است.

گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات، با طرح سئوالی ادامه داد: در کجای دنیا این اتفاق رخ می دهد که نیروی وزارت اطلاعات پس از 30 سال با تجربه ای که دارد بازنشسته و در بازار رها شود و چرا از تجربه این افراد بهره برداری نمی شود؟

وی گفت: در پایان سخنانم لازم می دانم بر این امر مصرانه تاکید کنم که مهمترین سیاست راهبردی این حقیر تحقق بخشیدن به گفتمان حضرت امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب، اسناد بالادستی یعنی قانون اساسی، سند چشم انداز 20 ساله و قانون وزارت خواهد بود که احصاء و دسته بندی گردیده و به عنوان مانیفست وزارت تقدیم خواهد شد.

مصلحی خاطر نشان کرد: امیدوارم به مانند گذشته سرباز کوچکی برای رهبر معظم انقلاب و وجود مقدس امام زمان (عج) باشم و در این راه پایان عمرم را خدای متعال با شهادت در راهش رقم بزند.