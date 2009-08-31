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۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۲۷

مرکز اطلاع رسانی آلودگی هوا:

منوکسید کربن و ذرات معلق در هوای تهران افزایش یافته است

منوکسید کربن و ذرات معلق در هوای تهران افزایش یافته است

مرکز اطلاع رسانی آلودگی هوای تهران از افزایش غلظت هر دو آلاینده منوکسید کربن و ذرات معلق در هوای پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای تهران بر میزان غلظت هر دو آلاینده منوکسید کربن و ذرات معلق افزوده شده است و میانگین غلظت هر دو آلاینده به غیر از ایستگاه آزادی به لحاظ آلاینده منوکسید کربن و ایستگاه قلهک به لحاظ الاینده ذرات معلق در سایر نقاط آلاینده ها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

همچنین گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی کمی ابری همراه با وزش باد ملایم است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا تا ساعات ظهر به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در سایر مناطق در شرایط سالم باقی بماند.

کد مطلب 939437

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