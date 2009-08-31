به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، دولت آمریکا ضمن ارسال پیام تبریک به "یوکیو هاتویاما" رهبر حزب دموکراتیک ژاپن به سبب پیروزی در انتخابات تاکید کرد واشنگتن و توکیو همچنان در عرصه های بین المللی همپیمان نزدیک یکدیگر باقی خواهند ماند.

کاخ سفید در بیانه خود اعلام کرده است : ما مطمئنیم که همکاریهای ژاپن و آمریکا تحت مدیریت دولت جدید همچنان ادامه دارد.

انتظار می رود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در زمینه های مختلف از جمله مسائل جهانی، منطقه ای و مسائل دوجانبه با نخست وزیر جدید ژاپن همکاری نزدیکی داشته باشد.

در همین حال وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن و توکیو به همکاریهای خود در زمینه پایان دادن به برنامه هسته ای کره شمالی، تغییرات آب و هوایی، انرژی و درگیریها در افغانستان و پاکستان ادامه خواهند داد.

حزب دموکراتیک ژاپن روز یکشنبه با کسب 308 کرسی پارلمان توانست حزب لیبرال دموکرات را که 54 سال بر این کشور حکومت می کرد، شکست دهد.

یوکیو هاتویاما خواستار استقلال کشورش در برابر آمریکا شد و به 54 سال حضور محافظه کاران در عرصه سیاست پایان داد.