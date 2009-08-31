به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمدنبی روز دوشنبه با بیان این مطلب افزود: پس از هماهنگی با سرمربی تیم ملی و تصویب کمیته تیم‌های ملی در تیرماه سالجاری نشستی برگزار شد و مقرر شد تا این تیم 3 دیدار تدارکاتی با تیم‌های ملی بوسنی و هرزگوین، بحرین و ازبکستان داشته باشد.

دبیرکل فدراسیون فوتبال در ادامه افزود: این برنامه‌ریزی بر اساس برنامه سازمان لیگ تنظیم شده و هیچ گونه خللی به مسابقات لیگ برتر وارد نمی کند. ضمن آنکه در تاریخ 14 و 18 شهریور ماه کلیه تیم‌های آمریکای شمالی و جنوبی، اروپا و آفریقا در مسابقات مقدماتی جام جهانی شرکت دارند، از این رو بازی با تیم ازبکستان که حریف مناسب تدارکاتی برای قبل از بازی با اردن است هماهنگ شد.

نبی همچنین خاطرنشان کرد: همچنین با رایزنی بین المللی تاریخ رسمی دیدار اردن - ایران در27 آبان‌ماه به اول آذرماه انتقال یافت که دراین راستا با پیگیری‌های مستمر، موافقت AFC و فدراسیون فوتبال اردن دریافت شد. تغییر زمان این امکان را می دهد که تنها روز باقی مانده فیفا 27 آبان‌ماه یک دیدار تدارکاتی دیگر برگزار شود که در صورت اخذ مجوزهای لازم از وزارت امور خارجه ترجیح فدراسیون فوتبال ایران بازی با تیم ملی آمریکاست.

وی ادامه داد: تاریخ‌های 14 نوامبر (23 آبانماه) و 3 مارس (12 اسفند ماه) تنها روزهای مورد نظر فدراسیون جهانی فوتبال برای برگزاری دیدارهای دوستانه هستند که با توجه به فاصله زمانی تا بازی‌های جام جهانی، AFC دو بازی اردن و تایلند را در آن روزها تعیین کرده است، البته خالی کردن یکی از این روزها و تغییر زمان رسمی بازی مقدماتی جام ملت‌ها در بازی برگشت با اردن برای اولین بار انجام شده است.

دبیرکل فدراسیون فوتبال در خاتمه تصریح کرد: ما برای هرگونه برنامه‌ریزی آتی به جز این 3 بازی دوستانه که ذکر شد، ‌نیازمند برنامه پیشنهادی سرمربی تیم ملی و مصوبه کمیته تیم‌های ملی در مورد نوع تیم‌ها و زمان بازی‌های تدارکاتی هستیم. بدیهی است این پیشنهادات می بایست در چارچوب زمان بندی مسابقات لیگ برتر، لیگ قهرمانان آسیا باشد تا با یک رویکرد هم افزایی شاهد برگزاری لیگ منظم، برخورداری از تیم های باشگاهی آماده و تدارکات مناسب برای تیم ملی بزرگسالان باشیم.