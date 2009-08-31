به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی نصیری بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: همچنین در این مدت به صورت همزمان 21 تعاونی مورد بازدید قرار گرفته و تعداد شش تعاونی مسکن مهر توسط مسئولان کلنگ زنی می شود.

وی شرکت قیزیل حفاظ آذربایجان، تعاونی مسکن بهداری شمالغرب، تعاونی مسکن دانش آموختگان کشاورزی و تعاونی مسکن کارکنان شهرداری در شهرستان ارومیه را از اهم این طرح ها عنوان کرد و بیان داشت: این طرح ها با صرف اعتباری بالغ بر 15 هزار و 268 میلیارد ریال و سرمایه گذاری 55 هزار و 578 میلیون ریال آماده بهره برداری شده اند.

نصیری خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این طرح ها برای 235 نفر فرصت اشتغال فراهم شده و 119 نفر نیز به عضویت این تعاونی ها در می آیند.

مدیرکل تعاون آذربایجان غربی اضافه کرد: تعاونی مشتقات منقول، گازرسانی، تولید پنجره های دوجداره، تولید ادوات کشاورزی، مکانیزاسیون کشاورزی و تولید باند گاز در شهرستان میاندوآب از دیگر پروژه های به بهره برداری رسیده تعاون در هفته دولت عنوان کرد.

وی اظهار داشت: در این خصوص تاکنون 10 هزار و 485 میلیون ریال تسهیلات اختصاص یافته و 19 هزار و 800 میلیون ریال سرمایه گذاری برای اشتغالزایی 71 نفر و تعداد اعضای 49 نفر انجام شده است.

مدیرکل تعاونی آذربایجان غربی، تعاونی پرورش مرغ گوشتی شاداب، تعاونی تولیدی 27 مرغ گوشتی زرین مهر، تعاونی نئوپان سازی و سه لائی یعقوب، تعاونی تیرچه بلوک برادران رسولزاده، تعاونی تولیدی ماسه شوئی شکسته و قطعات بتنی نوید و تعاونی مسکن نظام پزشکی در شهرستان مهاباد را از دیگر پروژه ها ذکر کرد.

نصیری حجم سرمایه گذاری صورت گرفته برای این طرح را 75 هزار و 963 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: همچنین برای اجرای طرح های مذکور 19 هزار و 860 میلیون ریال تسهیلات اختصاص یافته که در حال پرداخت است.

وی یادآور شد: با بهره برداری از طرح های تعاونی مذکور برای 134 نفر زمینه اشتغال ایجاد می شود.

مدیرکل تعاون آذربایجان غربی تاکید کرد: تعاونی اتاق سازی ماهوت صنعت و گاوشیری اوچ حصار از دیگر پروژه های قابل بهره برداری در شهرستان تکاب و سلماس است که برای آنها اعتباری معادل شش هزار و 200 میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده و شش هزار و 26 میلیون ریال سرمایه گذاری انجام شده است.