به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، ایهود باراک گفت : تصمیمات برای آزادی گلعاد شالیت سرنوشت ساز و حساس خواهد بود.

باراک افزود: اسرائیل از هیچ کوششی برای آزادی شالیت فروگذار نخواهد کرد، اما سخن گفتن بیش از حد درباره قرارداد مبادله اسیران به این قضیه آسیب خواهد رساند.

اظهارات باراک در حالی مطرح می شود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی امکان امضای قرارداد مبادله اسیران با جنبش حماس طی روزهای آتی را رد و اعلام کرد : اخبار منتشر شده در رسانه های گروهی مبنی بر اینکه چنین قراردادی رو به اتمام است، واقعی نیست و جار و جنجال رسانه ای به شمار می رود.