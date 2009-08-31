ذخایر خون کرمان 50 درصد کاهش یافته است

امین پاک گوهر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: به دلیل استقبال کم مردم استان کرمان نسبت به اهدا خون در ماه رمضان سال جاری با افت ذخایر خون در استان کرمان مواجه شده ایم و اگر این روند طی دو روز آینده ادامه یابد برای تامین خون بیماران با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی عنوان کرد: ذخایر خون استان کرمان درحال حاضر به کمتر از 50 درصد کاهش یافته است.

وی گفت: به دلیل قرار گرفتن ماه رمضان در فصل تابستان و احساس تشنگی زیاد روزه داران کمتر به واحدهای اهدا خون مراجعه می کنند و این درحالیست که نیاز برخی بیماران به خون مانند بیماران تالاسمی به این ماده حیاتی دائمی است.

پاک گوهر خاطرنشان کرد: میزان اهدا خون در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش 50 درصدی مواجه شده است.

پاک گوهر از مردم خواست با توجه به نیاز بیماران نسبت به تامین خون بیماران اقدام کنند.

وی افزود: علاوه بر بیماران تالاسمی افراد زیادی به دلیل جراحی و زایمان به خون نیاز دارند.

مسئول واحد اهداء کنندگان خون سازمان انتقال خون کرمان اضافه کرد: هم اکنون پنج پایگاه سازمان خون در جیرفت، سیرجان، رفسنجان، بم و کهنوج فعال هستند و همچنین پنج پایگاه خون نیز در شهر کرمان در حال خدمت رسانی به مردم هستند.

وی از آمادگی انتقال خون استان برای دریافت خون بعد از ساعات افطار خبر داد.