متکی باید پاسخگوی نامه نگاری های بی جواب رئیس جمهور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان و عضو کمیسیون امینت ملی و سیاست خارحی مجلس که در مخالفت با منوچهر متکی وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه سخن می گفت، در پاسخ به همهمه و انتقاد نمایندگانی که با سخنرانی وی مخالفت بودند، اظهار داشت: هدف ما تقویت و کمک به این دولت است و گرنه دلیلی برای صحبت کردن وجود نداشت. بنده شخصاً آقای متکی را با عنوان یک دیپلمات ورزیده قبول دارم و یکی بهترین گزینه ها برای همکاری با این دولت می دانم اما این دلیل نمی شود که حرف های جدی درباره برنامه های سیاست خارجه زده نشود.

وی با بیان اینکه متاسفانه در دوره وزارت آقای متکی نه تنها پرونده ایران از شورای امنیت سازمان ملل به شورای حکام برنگشت بلکه آنها هر روز برنامه های جدیدی علیه ما دارند افزود: شاید گفته بشود آنها با اصل نظام جمهوری اسلامی مخالفند که این درست است اما ما باید با اقدامات خود روند بهتری راایجاد کنیم. در طول مدت وزارت آقای متکی کشورهای اروپایی حتی یک دعوت هم از رئیس جمهور نکردند، البته نگاه به کشورهایی مثل گامبیا، زامبیا و ... قابل توجه است و البته کمک های خوبی هم به آنها شده است.

کواکبیان با طرح که چرا اجلاس قرقیزستان باید بدون حضور جمهوری اسلامی ایران برگزار شود و در آن درباره دریای خزر تصمیم بگیرند، تصریح کرد: متاسفانه در خلیج فارس هم همین وضعیت را شاهدیم و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز هر روز علیه ما توطئه می کنند و بیانیه می دهند و سه جزیره ما را از آن خود می دانند.

این عضو فراکسیون خط امام (ره) مجلس ادامه داد: از سویی 18 سال است که به ما می گویند نیروگاه اتمی بوشهر سپتامبر سال آینده راه می افتد اما سپتامبر امسال هم گذشت و هیچ اتفاقی در این باره نیفتاد.

وی با بیان اینکه چرا باید وزارت امور خارجه در مورد کشته شدن مسلمانان چین سکوت می کرد، گفت: مگر مسلمانان برای ما فرق می کنند. ضمن اینکه آقای متکی در شهر ما هم با عنوان وزیر امور خارجه در انتخابات سخنرانی کرد و ما هیچ نمی گوییم.

کواکبیان در پایان خاطرنشان کرد: آقای متکی باید پاسخگوی مسائلی همچون اجلاس ژنو که طی آن به رئیس جمهور توهین شد، نامه نگاری های بی جواب، نامه به اوباما و تبریک گفتن پیروزی او حتی قبل از کشورهای عربی باشد. انتقاد به آقای احمدی نژاد نیست چرا که ایشان تخصص روابط بین الملل را هم ندارند و مدرکشان دکترای ترافیک است.