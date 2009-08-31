بررسی عملکرد هواداران در هفته چهارم لیگ/ بهبود کیفیت خدمات به هواداران

به گزارش خبرنگارمهر، در این نشست که روز دوشنبه با حضور محمدرضا تهرانی رئیس هیئت مدیره جمعیت حامیان هواداران ، امین جواهری عضو هیئت مدیره و اشرف زاده رئیس کمیسیون طرح و برنامه جمعیت حامیان هواداران برگزار شد، محمدرضا تهرانی گزارش کاملی از عملکرد هواداران منتسب به باشگاههای لیگ برتر در ورزشگاههای تختی اهواز ، انزلی ، فولاد شهر اصفهان ، شریعتی کرج ، ثامن الائمه مشهد ، شهید باهنر کرمان ، دستگردی و آزادی تهران ارائه شد.

در این گزارش نحوه برخورد نیروهای انتظامی و عوامل اجرایی با هواداران هنگام خروج از ورزشگاه ، کیفیت خدمات ارائه شده به هواداران ، وضعیت سرویس دهی اتوبوسرانی ، خدمات رفاهی و ... مورد بررسی قرار گرفت .

در پایان این نشست پیشنهاداتی پیرامون بهبود سرویس دهی اتوبوسرانی به تماشاگران، اختصاص و افزایش محل های مناسب برای نمازخانه ، نظارت بر عملکرد بوفه ها و ... مطرح و مقرر شد کمیته فرهنگی با بررسی و تکمیل پیشنهادهای دریافتی در خصوص ارائه خدمات بهتر به تماشاگران به تصمیم گیری بپردازد.