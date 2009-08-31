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۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۳۶

حامیان هواداران گزارش داد/

بررسی عملکرد هواداران در هفته چهارم لیگ/ بهبود کیفیت خدمات به هواداران

بررسی عملکرد هواداران در هفته چهارم لیگ/ بهبود کیفیت خدمات به هواداران

در نشست جمعیت حامیان هواداران با مسئول کمیته فرهنگی سازمان لیگ گزارشی از عملکرد هواداران فوتبال در هفته چهارم لیگ برتر ارائه شد.

به گزارش خبرنگارمهر، در این نشست که روز دوشنبه  با حضور محمدرضا تهرانی رئیس هیئت مدیره جمعیت حامیان هواداران ، امین جواهری عضو هیئت مدیره و اشرف زاده رئیس کمیسیون طرح و برنامه جمعیت حامیان هواداران برگزار شد، محمدرضا تهرانی گزارش کاملی از عملکرد هواداران منتسب به باشگاههای لیگ برتر در ورزشگاههای تختی اهواز ، انزلی ، فولاد شهر اصفهان ، شریعتی کرج ، ثامن الائمه مشهد ، شهید باهنر کرمان ، دستگردی و آزادی تهران ارائه شد.

در این گزارش نحوه برخورد نیروهای انتظامی و عوامل اجرایی با هواداران هنگام خروج از ورزشگاه ، کیفیت خدمات ارائه شده به هواداران ، وضعیت سرویس دهی اتوبوسرانی ، خدمات رفاهی و ... مورد بررسی قرار گرفت .

در پایان این نشست پیشنهاداتی پیرامون بهبود سرویس دهی اتوبوسرانی به تماشاگران، اختصاص و افزایش محل های مناسب برای نمازخانه ، نظارت بر عملکرد بوفه ها و ... مطرح و مقرر شد کمیته فرهنگی با بررسی و تکمیل پیشنهادهای دریافتی در خصوص ارائه خدمات بهتر به تماشاگران به تصمیم گیری بپردازد.

جمعیت حامیان هواداران تشکیلاتی رسیمی و مستقل به شمارمی رود که احقاق حقوق هواداران و ارتفاء سطح فرهنگی و رفتاری تماشاگران را دنبال می کند.

کد مطلب 939454

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