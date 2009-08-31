به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علیرضا مهدوی بعداز ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح مرکز 400 هزار شماره ای تلفن همراه در کرمان اظهار داشت: با بهره برداری از مرکز 400 هزار شماره ای تلفن همراه در مرکز مخابرات مفتح کرمان واگذاری تلفن همراه اول در کرمان به صورت روزانه صورت خواهد گرفت.

وی عنوان کرد: این مرکز با هزینه 30 میلیارد ریال راه اندازی شده است و موجب تسریع در خدمات رسانی به متقاضیان خواهد شد.

وی بیان کرد: با راه اندازی این مرکز متقاضیان تلفن همراه اول از این پس می توانند با مراجعه به دفاتر پستی سراسر استان کرمان نسبت به نام نویسی و ثبت نام سیم کارت اقدام و سیم کارت خود را در طول یک روز تحویل شوند.

وی افزود: سیم کارتهای دائم با قیمتهای 228 و 123 هزار تومان و سیم کارت اعتباری با قیمت 22 هزار تومان به متقاضیان واگذار می شود.

مهدوی افزود: افرادی نیز که در گذشته نسبت به ثبت نام تلفن همراه اول اقدام کرده اند می توانند با مراجعه به دفاتر پستی سیم کارت خود را تحویل گیرند.