حفاری اشتباه درمسیر متروی اصفهان / احتمال نشست سی و سه پل

این منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود به خبرنگار مهر در اصفهان گفت: تونل غربی خط شمال - جنوب متروی اصفهان، بر اساس خط پروژه، بر روی DTA خود حرکت کرده اما مسیر تونل شرقی در هنگام عبور از زیر رودخانه زاینده رود در کنار سی و سه پل، در حدود 30 رینگ ( طولی معادل 40 متر ) به اشتباه حفاری شده است.

وی خاطرنشان کرد: این حفاری اشتباه در نهایت سبب شده که دهانه تونل از موقعیت تعیین شده کنونی به میزان بیش از ۶ متر به سمت راست (غرب) جابجا و از مسیر اصلی خود دچار انحراف شود که اکنون عملیات حفاری متروی اصفهان به همین سبب متوقف شده است.

این منبع آگلاه با اشاره به اینکه دستگاه TBM نمی‌تواند پیچشی با شعاع کمتر از 225 متر داشته باشد، اظهار داشت: این در حالی است که با توجه به انحراف ایجاد شده اگر بخواهیم تونل را به مسیر اصلی خود بازگردانیم و به ایستگاه تعبیه شده در خیابان چهارباغ بالا برسانیم، باید دستگاه با شعاع 125 متر بچرخد که در واقع این امر خود غیر ممکن است.

وی ادامه داد: حتی اگر قرار بر این باشد که دستگاه مسیر کنونی خود را ادامه دهد و با کمترین شعاع یعنی 225 بپیچد از زیر فونداسیون هتل سوئیت و مغازه های اطراف آن عبور خواهد کرد که در واقع آنگاه نیز با این مشکل روبرو خواهیم شد که تونل به ایستگاه طراحی شده خود نخواهد رسید. احتمال نشست سی و سه پل در زمان جاری شدن آب در زاینده رود وجود دارد این منبع آگاه در سازمان قطار شهری اصفهان با اشاره به اینکه دستگاه

TBM

مورد استفاده در پروژه مترو اصفهان از نوع

EPB

است که برای حفاری خاک‌های شهری و نرم ساخته شده است، اظهار داشت: این دستگاه در هر بار عملیات حفاری به طول یک و نیم متر، متوقف و کار رینگ گذاری انجام و سپس حفاری دوباره آغاز می شود. وی با اشاره به اینکه تاکنون کمترین زمان حفاری در پروژه مترو اصفهان 15 دقیقه و بیشترین زمان به سه ساعت می‌رسد، اظهار داشت: این حفاری‌های اخیر نزدیک به یک شبانه روز به طول انجامیده است که خود مبین این مسئله است که دستگاه با مصالح غیرعادی مواجه شده است. وی تصریح کرد: اکنون در واگن‌های حمل خاک‌های حفاری شده، مصالح غیر عادی بتون مانند که به قسمتی از پی یک سازه شباهت داشته باشد مشاهده می‌شود که احتمالا در زمان انحراف دستگاه با رمپ جنوبی سی و سه پل برخورد و این مصالح، قسمتی از پی سی و سه پل است. وی تصریح کرد: در صورت صحت داشتن این قضیه و آسیب دیدن پی سی و سه پل، احتمال نشست کردن پل در زمان جاری شدن آب در رودخانه وجود دارد که پی بردن به درستی این احتمال، نیازمند بررسی های بیشتر است. این منبع آگاه در سازمان قطار شهری اصفهان با بیان اینکه سر برنده دستگاه در زمان این حفاری های غیرعادی آسیب جدی دیده است، تصریح کرد: وقتی حفاری طولانی مدت شود، بدون تردید سر حفار دستگاه

Cutter Heade

در حال حفاری مصالحی غیر عادی است که این حفاریها سبب شده، یکی از بازوهای کاتر هدر دستگاه در تونل شرقی، کاملاً منحنی و بیضی شکل شود، به شکلی که تعمیر آن به شکل عادی از طریق حضور غواصان در محفظه

man lock

دستگاه که بدین منظور طراحی شده است، امکان پذیر نیست.

وی به حضور کارشناسان شرکت نقشه بردار پروژه مترو اصفهان برای بررسی موضوع اشاره کرد و افزود: کارشناسان شرکت آلمانی

VMT GmbH

که کار نقشه برداری پروژه مترو اصفهان را انجام داده به دعوت سازمان قطار شهری اصفهان برای بررسی موضوع به اصفهان آمدند که پس از بررسی در

نامه ای که این شرکت نقشه بردار پروژه مترو اصفهان به قطار شهری اصفهان، سه گزینه پیش را برای مسئولان قطار شهری اصفهان مطرح می‌کند که در گزینه پیشنهادی اول آمده است اگر با قوسی به شعاع 125 متر بپیچید می‌توان دستگاه را به ایستگاه مورد نظر رساند که سیستم آستر کاری تونل و محدودیت ها و همچنین زمین شناسی دستگاه چنین اجازه‌ای را نمی دهد که ما با شعاع 125 متر بپبچیم. پس این پیشنهاد رد می شود.

تقشه شرکت آلمانی در خصوص اشتباهات انجام شده

این منبع آگاه در ادامه به مهر تصریح کرد: در گزینه پیشنهادی آخر نیز آمده که مسیر فعلی را با کوچکترین شعاع ممکن (225 متر) ادامه دهیم که در این صورت دستگاه 28 متر در عرض با ایستگاه مورد نظر ما فاصله پیدا می کند. ضمن اینکه با اینکار قسمت هایی از تونل از زیر هتل سوئیت و مغازه های اطراف آن عبور خواهد کرد که عااوه بر مشکلات حقوقی، ممکن است از نظر فنی غیر ممکن باشد.

همچنین در گزینه آخر نیز آمده است که مسیر را بدون توجه به محل ایستگاه، ادامه دهیم که در این صورت ایستگاه ما به طور طولی، 170 متر دورتر از ایستگاه فعلی که کار ساخت آن در حال انجام است، قرار می گیرد.

این منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود اظهار داشت: بر اساس بررسی VMT در هر صورت احداث ایستگاه در محل فعلی که کار ساخت آن در حال انجام است، غیر ممکن است ولی این شرکت راهکاری را برای حل مشکل ارایه نداده و در بخش دیگری از نامه خود، ایرادات پیمانکار را به او متذکر می شود و مسئولیت این مشکل و حل آن را از خود ساقط می کند.

این منبع آگاه به برخی تذکرات مهندسان حاضر در پروژه در زمان ایجاد انحراف اشاره و افزود: بر اساس اطلاعات موجود تعدادی از افراد حاضر در حفاری متوجه می‌شوند که دستگاه بر خلاف انتظار در حال پیشروی در مسیر مستقیم است و این افراد به چند تن از مهندسین ذیربط، گوشزد و اخطار می‌دهد که ظاهرا" در قسمتی از کار اشتباهی در حال صورت گرفته که متاسفانه به این مساله بی توجهی می شود.

وی افزود: در نهایت نقشه بردار ارشد پیمانکار( شرکت الموت ) متوجه اشتباه در حال بروز می شود و تقاضای توقف حفاری می دهد که متاسفانه در این زمان 30 رینگ به صورت اشتباه حفاری شده بود.

دستگاه

TBM

مترو اصفهان یکی از ارزان ترین دستگاه حفاری است که وجود دارد

این منبع آگاه در خصوص کیفیت دستگاه TBM مترو شهر اصفهان گفت: در حالی که حساسیت های حفر تونل مترو در شهر تاریخی اصفهان از سایر شهرهای کشور بسیار بیشتر است، دستگاه TBM اصفهان کیفیت بسیار پایینی دارد.