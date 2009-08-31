به گزارش خبرگزاری مهر در بجنورد، نورعلی طالب زاده عصر دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت: این در حالیست که اعتبار سال گذشته برای اجرای این طرح حدود 40 میلیارد ریال بوده است.

وی اضافه کرد: میزان اعتبار اختصاصی برای کنارگذر شمالی به عنوان یکی از طرحهای مهم کاهش ترافیک خودرویی در سطح شهر بجنورد به نسبت سال گذشته 25 درصد رشد داشته است.

وی گفت: طرح کنارگذر شمالی بجنورد به طول 23 کیلومتر از سال گذشته در دست اجرا قرار گرفته که با اعتبار سال جاری در صورت تایید کارشناسان فنی وزارت راه و ترابری یک قطعه از این محور تا دو راهی علی آباد به بهره برداری می رسد.

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی افزود: برای کاهش میزان ترافیک خودرویی در سطح شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی، طرح ساماندهی ترافیک اجرا شده که در این طرح خیابانهای مرکزی شهر به صورت یکطرفه شده است.

طالب زاده گفت: در حال حاضر با اجرای این طرح تا حد زیادی از ترافیک سطح شهر کاسته شده و باید برای اقدام بلند مدت جهت کاهش ترافیک سطح شهر طرح بهسازی خیابانها و تعریض آن اجرا شود که نیاز به اعتبار دارد.

وی به کمک 135 میلیارد ریالی دولت به شهرداری های استان خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: بیشترین اعتبار دولتی نیز در اختیار بجنورد مرکز استان خراسان شمالی برای طرحهای توسعه ای قرار گرفته است.

به گفته وی همچنین در دولت با کمک شهرداریها دو میلیون و 151 هزار متر مربع از مساحت شهری شهرهای این استان آسفالت شده که به نسبت قبل از دولت نهم چهار برابر رشد داشته است.

وی افزایش فضای سبز شهری را از 131 هزار متر مربع به دو میلیون و 718 هزار متر مربع از دیگر کارکردهای شهرداریهای استان خراسان شمالی در چهار سال اخیر اعلام کرد.

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی افزود: سرانه فضای سبز در شهرهای استان نیز از 9 متر مربع به 21 متر مربع برای هر شهروند افزایش داشته است.