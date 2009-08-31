دور جدید تمرینات نساجی مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نادردست نشان عصر دوشنبه در آغاز تمرین نساجی به خبرنگاران گفت: تیم نساجی پس از پشت سر گذاشتن یک دوره بدن سازی بلند مدت خود در اردوهای خارج از استان از امروز دور جدید تمرینات که شامل کارهای تاکتیکی و کار با توپ و مرحله هماهنگی است را آغاز کرده است.

وی با اشاره به اینکه این مرحله از اردو در دو زمین ورزشی در روستاهای اطراف قائمشهر برگزار می شود، افزود: خوشبختانه هم اکنون بازیکنان تیم نساجی با شرایط کاملا مناسبی در تمرینات تیم حاضر هستند.

سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران تصریح کرد: این تمرینات ادامه دار است تا هماهنگی کامل تیم برای مسابقات لیگ به دست آید.

دست نشان همچنین در خصوص جذب " المیر تولیا " دروازه بان فصل گذشته تیم صبای قم به تیم نساجی اظهار داشت: قراداد این بازیکن یک ساله است و هم اکنون در تمرینات آماده سازی این تیم حضور دارد.

وی با بیان اینکه تیم نساجی به دنیال بازیکنان خوب دیگری در حد واندازه تیم نساجی است، خاطرنشان کرد: به طور حتم تیم نساجی پنج بازیکن دیگر در تمامی پست ها جذب خواهد کرد.

نادر دست نشان از بازیکنان موفق سالهای دور تیم نساجی مازندران به حساب می آید که سرمربیگری تیم زادگاهش را در فصل آینده لیگ دسته یک باشگاه های کشور را قبول کرده است.

