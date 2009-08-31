به گزارش خبرنگار مهر در اراک داوود منصوری بعدازظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه این طرح‌ها افزود: این طرح‌ها شامل احداث 50 دستگاه پست هوایی 315 کاوا در نقاط مختلف شهرستان و احداث خط فشار متوسط هوایی خیابان استقلال در شهرستان ساوه است.

وی احداث خط دو مداره فشار متوسط هوایی حدفاصل میدان شهرداری تا ترمینال، احداث خط دو مداره فشار متوسط هوایی حد فاصل میدان ولایت تا روستای یل‌آباد و احداث خط فشار متوسط هوایی در خیابان کارگر تا میدان عاشورا را از دیگر پروژه‌های برق‌رسانی در شهرستان ساوه عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه با اجرای این پروژه ها خدمت شایسته به مشترکان، استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود فراهم می شود، افزود: با بهینه‌سازی و توسعه و احداث شبکه، جمع‌آوری شبکه فرسوده و رفع ضعف ولتاژ برق در این شهرستان امیدواریم رضایت مشترکان فراهم شود.

منصوری ادامه داد: این شرکت در راستای رفع ضعف ولتاژ، نوسان برق، تداوم توزیع مطمئن و پایدار برق و رضایت‌مندی مشترکان، 56 طرح برق‌رسانی، بهینه‌سازی شبکه‌های برق و روشنایی معابر در شهرستان‌ها و نقاط مختلف استان را آغاز کرده است.