اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به سردبیری فریبا فاضل ساعت 10:15 فردا از رادیو ایران روی آنتن میرود.
ـ برنامه "روزنه" 10 شهریور در رادیو ایران موضوع سلامت روان را بررسی میکند.
ـ برنامه "سلام کوچولو" 10 شهریور در رادیو اران به موضوع پسانداز کردن میپردازد.
ـ برنامه "کارآگاهان علم" 11 شهریور در رادیو جوان موضوع نجات زمین از گرمای جهانی را بررسی میکند.
ـ برنامه "مسیر ویژه" که از رادیو تهران پخش میشود به مناسبت ماه رمضان دو آیتم خیابان بهبودی و ایستگاه بهشت زهرا را اضافه کرده است.
ـ برنامه "جامعه ایران" 10 شهریور در رادیو فرهنگ به وضعیت عملکرد وزارت تعاون میپردازد.
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