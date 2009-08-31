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۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۳۰

اخبار کوتاه رادیو

اخبار کوتاه رادیو

برنامه "در کنار هم" فردا دهم شهریور در رادیو ایران به موضوع مسئولیت‌پذیری می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به سردبیری فریبا فاضل ساعت 10:15 فردا از رادیو ایران روی آنتن می‌رود. 

ـ برنامه "روزنه" 10 شهریور در رادیو ایران موضوع سلامت روان را بررسی می‌کند.

ـ برنامه "سلام کوچولو" 10 شهریور در رادیو اران به موضوع پس‌انداز کردن می‌پردازد.

ـ برنامه "کارآگاهان علم" 11 شهریور در رادیو جوان موضوع نجات زمین از گرمای جهانی را بررسی می‌کند.

ـ برنامه "مسیر ویژه" که از رادیو تهران پخش می‌شود به مناسبت ماه رمضان دو آیتم خیابان بهبودی و ایستگاه بهشت زهرا را اضافه کرده است.

ـ برنامه "جامعه ایران" 10 شهریور در رادیو فرهنگ به وضعیت عملکرد وزارت تعاون می‌پردازد.

کد مطلب 939472

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