تشکیل اتاق فکر برای بررسی مشکلات سینماگران ضروری است

احمد میرعلایی به خبرنگار مهر گفت: اکنون که با روی کار آمدن دولت دهم در دوران تغییر وتحولات مدیریتی قرار داریم ارزیابی عملکرد مدیران قبلی امری طبیعی است، اما نباید فراموش کنیم نادیده گرفتن زحمات آنها وصرف پرداختن به مشکلات زمان مدیریت این افراد بیانصافی است.
وی افزود: در دوران 30 ساله انقلاب و به خصوص چهار سال گذشته خدمات بسیاری صورت گرفت که ارزیابی این خدمات و ادامه و گسترش آن دسته از طرحها که موجب رشد و ارتقاء امور فرهنگی میشود ضروری به نظر میرسد.
تهیهکننده فیلم سینمایی "فرزند خاک" تشکیل اتاق فکر را برای حل مشکلات سینماگران ضروری دانست وگفت: ارزیابی طرحها وبرنامههای اجرا شده و در دست اجرا و پی بردن به نکات منفی و مثبت عملکرد مسئولان در دورههای پیش، حذف برنامههای ناکارآمد و ادامه برنامههای کارآمد، تشکیل اتاق فکر وفراهم کرن فضایی مناسب برای تعامل وهمفکری سینماگران و مدیران گامی درجهت رونق و شکوفایی مسائل مرتبط با هنر و هنرمندان است.
وی گفت: وزیر ارشاد در دوره خدمتگذاری زحمات بسیاری کشید و تلاشهای وی در بعضی اوقات موفق و در برخی مقاطع و زمانها ناموفق بود. ازجمله اقدامات مثبت و تاثیر گذار بر رونق سینما افزایش و نوسازی سالنهای سینما بود که موجب افزایش فروش فیلمهای سینمایی شد.
میرعلایی ادامه داد: با توجه با اینکه سینما زنده به فروش فیلم است وفیلمها در ژانرها و گونههای متفاوت تنها به امید جذب مخاطب ساخته میشوند. ایجاد فضای مناسب در سالنهای سینما یکی از راهکارهای صحیح برای جلب توجه مخاطبان به سینما محسوب میشد که با تلاش مسئولان سینمایی این امر تا حدی محقق شد و نوسازی سالنها منجر به استقبال بیشتر مردم از تماشای فیلم در سالن های سینما شد.
تهیهکننده مجموعه تلویزیونی "راز ققنوس" توجه به بالا بردن کیفیت وجذابیت فیلمها را امری ضروری برای رونق یافتن روزافزون سینما خواند و گفت: مخاطبان سینما در ایران افرادی فرهنگی و آگاه هستند. تعیین میزان کیفیت محتوایی وزیباشناسی آثار خلق شده در سینمای ایران باید در خورشأن مردم وخط ورسمهای تعیین شده در حوزه فرهنگ بوده و باتاثیر گذاری بر سلیقه مخاطبان موجب افزایش فرهنگ و اخلاق در سطح جامعه شود.
وی در پایان با آرزوی موفقیت برای وزیر ارشاد و همکاران وی گفت: برای حل مشکلات سینما و رسیدن به رشد و شکوفایی در عرصههای هنری نیاز به وجود برنامههای هدفمند، فیلمسازان فرهنگی و فکور واکرانهای برنامهریزی شده داریم و امیدواریم با روی کار آمدن مدیران جدید شرایط مناسب برای دستیابی به این اهداف میسر شود و شاهد رونق و پیشرفت هرچه بیشتر فرهنگ و هنر ایرانی در سطوح داخلی و خارجی باشیم.
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