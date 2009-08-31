46 هزار رشته دام ماهیان استخوانی در گلستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ ابراهیم کیخا بعدازظهر دوشنبه در بازدید مدیرکل شیلات از این یگان افزود: این میزان کشفیات با انجام 17 هزار و 81 نفر ساعت گشت دریایی ساحلی و با انجام پنج هزار و 506 مورد بازرسی موفق کشف شد.

وی اظهار داشت: همچنین در این مدت هزار و 135 رشته دام غضروفی، 894 کیلوگرم گوشت ماهی غضروفی و استخوانی و 330 لنگر صیادی کشف شده است.

وی خاطرنشان کرد: جلوگیری از ضعف در قوانین و مقرراتی که به ادامه معضلاتی از قبیل کاهش ماهیان با ارزش خاویاری دامن زده، ضروری بوده و باید برای رفع این مشکلات ابتدا به فکر تدوین قوانین مناسب بود.

مدیرکل شیلات گلستان با اشاره به اختصاص میزان 16 درصدی مزارع و آب بندانهای پرورشی کل کشور در استان خاطرنشان کرد: گلستان رتبه چهارم تولید ماهیان گرمابی را در کشور داراست.

علی اکبر پاسندی افزود: تولید بیش از هفت درصد آبزیان کل کشور به گلستان اختصاص دارد که این میزان بالغ بر 15 هزار و 260 تن بوده که 13 درصد آن مربوط به صید ماهیان استخوانی و ماهیان خاویاری و 87 درصد تولیدات مربوط به آبزی پروری است.

وی از تکثیر و پرورش بیش از 35 نوع ماهی زینتی در گلستان خبر داد و سهم گلستان را در تولیدات ماهیان زینتی کشور 9 درصد اعلام کرد.

وی عنوان کرد: در بین استانها شمالی گمیشان تنها محلی است که تکثیر و پرورش میگو در آن صورت می گیرد و با توجه به ظرفیتهای شیلات گلستان، امکان مولد سازی پرورشی میگو گونه وانامی برای کلیه سایتهای میگو در سراسر کشور در استان وجود دارد.

وی گفت: استفاده از شیوه های نوین وگونه های جدید در امر تکثیر وپرورش فرصتهایی است که می توان با وجود سواحل دریای خزر و زمینهای کم بازده در سواحل شرقی نقش موثری در تولید آبزیان ایفا کرد.