چهار پروژه عمرانی شهرداری شیراز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، استاندار فارس در مراسم افتتاحیه این پروژه ها گفت: شهرداری شیراز همگام با دیگر دستگاه های خدمات رسان استان در راستای گسترش خدمات دهی به مردم فعالیتهای چشمگیری داشته که رضایتمندی شهروندان را در پی داشته است.

محمدرضا رضازاده با اشاره به اینکه کلانشهرها همواره مشکلات و پیچیدگیهای خاص خود را دارند، اظهار داشت: مشکلات کلانشهرها بیشتر در بحث خدمات رسانی است ولی شهرداری شیراز با تعامل و همدلی که با سایر دستگاه های خدمات رسان برقرار کرده این مشکلات را بسیار کاهش داده و روزانه شاهد خدمات دهی بیشتری از سوی این مجموعه هستیم.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه شوراها نیز پل ارتباطی مردم و مسئولان به شمار می آیند، تصریح کرد: نمایندگان مردم در شورای شهر انعکاس دهنده نظرات شهروندان هستند پس اگر اعضای شورا از همکاری و همدلی دیگر مسئولان رضایت داشته باشند به طور یقین مردم هم رضایت خود را اعلام کرده اند و این وظیفه مسئولان بوده که از این تعامل و همدلی برای خدمات رسانی بیشتر استفاده کنند.

استاندار فارس همچنین با اشاره به افتتاح پارک ترافیک نیز متذکر شد: آموزش و تعلیم از سنین کودکی بسیار با اهمیت و با ارزش بوده به خصوص که این امر در حوزه آموزشهای ترافیکی دنبال شود ارزشی بیشتر خواهد داشت و افتتاح دومین پارک ترافیکی ایران در شیراز این نوید را داد که کودکان و نوجوانان شیرازی می توانند از این مکان مناسب برای پیشرفتهای آموزشی خود بهره مند شوند.

به گزارش مهر، پروژه هایی که امروز به بهره برداری رسید شامل بلوار رسول اعظم(ص) از پروژه های هدف 90 با اعتباری بالغ بر 45 میلیارد ریال، احداث تقاطع غیرهمسطح رمضان از پروژه های هدف 90 با اعتباری معادل 15 میلیارد ریال، پارک ترافیک با 30 میلیارد ریال و آغاز بکار 30 دستگاه اتوبوس جدید با 30 میلیارد ریال و... اعتبار است.