به گزارش خبرنگار مهر در اراک مدیر انجمن سرطانی های استان مرکزی بعدازظهر دوشنبه در مراسم کلنگ زنی این ساختمان، با اشاره به اینکه با کمک های خیرین و همکاری دستگاه های دولتی، زمینی به مساحت 348متر مربع به انجمن ام اس واگذار شده است، افزود: در این زمین بیمارستانی با هشت طبقه برای این بیماران ساخته می شود.

مریم پیغمبرزاده اضافه کرد: امیدواریم در ماه رمضان سال آینده کار بهره برداری از این بیمارستان به انجام برسد.

وی هزینه ساخت این بیمارستان را 700 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: در این مجتمع علاوه بر بیمارستان فیزیوتراپی، مشاوره، کانون فرهنگی، کلاس های آموزشی، تزریقات، کتابخانه و محیط ورزشی نیز احداث می شود.

وی با تاکید بر اینکه انجمن بیماران ام اس در استان به عنوان برترین انجمن شناخته شده است، اظهار داشت: اکنون 610 نفر در کل استان در این انجمن عضو هستند و این انجمن با محدودیت مکانی مواجه است.

استانداری مرکزی نیز گفت: در استان مرکزی نزدیک به 310 NGO و انجمنهای خیریه فعالیت می کنند و امیدوارم در آینده تمام مشکلات و موانع سر راه NGO رفع شود تا بتوانیم خدمات مطلوب ارائه کنیم.

علی اکبر شعبانی فرد افزود: انجمن سرطانی ها، زنان بی سرپرست، سالمندان و مبارزه با مواد مخدر از جمله انجمن های موفق در استان است.