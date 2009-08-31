به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسین سبحانی نیا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در موافقت با گزینه پیشنهادی وزارت خارجه با بیان اینکه منوچهر متکی پله های ترقی دروزارت خارجه را تدریجا طی کرده است گفت: متکی کاملا به زبان دیپلماتیک و حوزه روابط بین الملل آشناست.

وی افزود: من خودم شاهد تسلط وجدیت متکی در ملاقات های بین المللی بوده ام.

سبحانی نیا ادامه داد: متکی توانایی دفاع از مواضع به حق جمهوری اسلامی ایران را دارد و به دلیل حضور دو دوره در مجلس شورای اسلامی بهترین تعامل را با مجلس دارد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: عملکرد 4 ساله متکی در عرصه سیاست خارجی یکی از موفق ترین حوزه های عملکردی دولت نهم بوده است.

سبحانی نیا افزود: توازن در روابط خارجی یکی از ویژگی های مثبت برنامه های ارائه شده از سوی متکی است که در دوره نهم هم اجرا شد.

وی با بیان اینکه امکان مانور جمهوری اسلامی ایران در چهار سال اخیر به دلیل حضور در سازمان های منطقه ای از جمله اکو، جنبش عدم تعهد، سارک و دی 8، افزایش یافته است خواستار رای اعتماد نمایندگان به منوچهر متکی به عنوان وزیر خارجه شد.