به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی بعدازظهر امروز یکشنبه و در جلسه علنی عصر در تشریح برنامه‌های خود برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به اینکه برنامه‌های خود را پیش از این به مجلس ارائه کرده و در فواصل زمانی متعدد در قالب فراکسیون‌ها و کمیسیون‌ها و مجامع برنامه‌های خود را به صورت مبسوط ارائه دادم تنها در این فرصت به بیان خلاصه‌ای از برنامه‌ها می‌پردازم.

وی در عین حال اظهارداشت: برنامه های خود را در چارچوب اسناد بالادستی مانند سند چشم انداز ایران در افق سال 1404 که تصویر آرمانی ایران و خلاصه آن پیشرفت عدالت می باشد، سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب درباره اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای آن و سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه ارائه کرده ام.

حسینی با تاکید بر اینکه پایبندی به قانون در طراحی برنامه ها و التزام به آن در اجرا همچنان سرلوحه کار خواهد بود، تصریح کرد: این کار بنیان هماهنگی را برآورده می کند و استفاده از ظرفیت نهادهایی همچون کمیسیون اقتصادی دولت و شورای پول و اعتبار به هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی در عمل منجر می شود.

حسینی اجرای اصل 44 قانون اساسی را مهمترین اولویت برنامه کاری خود در وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت دهم عنوان کرد و گفت: این اصل به مانند سنگ بنا و چارچوب اداره امور اقتصادی کشوراست.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: در این راستا در تکمیل اقدامات سال اخیر اقدامات دیگری مانند تقویت واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه ها، تدوین ضوابط در خصوص اهلیت مدیریت بنگاه های مشمول واگذاری، تکمیل فرایند شناسایی مشمولان سهام عدالت و حمایت از شکل گیری کانون سرمایه گذاری برای اعمال مدیریت تخصصی و کارآمد در خصوص سهام عدالت، توانمند سازی مالی بخش های غیر دولتی، حذف مقررات زاید و بهبود محیط کسب و کار را در برنامه دارم.

وزیر اقتصاد دولت نهم گفت: طرح تحول اقتصادی که کلیت و محورهای آن به تایید همگان رسیده است را با همکاری دستگاه های اجرایی و هماهنگی مجلس و مشورت با صاحب نظران به عنوان مسیر اصلاحات اقتصادی کشور پیگیری می شود.

حسینی اظهار داشت: در برنامه آینده بنده، اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها از مهم ترین طرحهای اصلاحات اقتصادی کشور خواهد بود.

وی گفت: در برنامه پیشنهادی، علاوه بر تحول در امور بانکی ،گمرکی، مالیاتی، بیمه ،خزانه داری،توسعه بازار سرمایه ،تحکیم نظارت مالی و حسابرسی به صیانت از تولید ملی ،سرمایه گذاری و اشتغال در قبال اثرات رکود جهانی و تداوم اقدامات کاهش تورم اولویت داده شده و راهکارهای توسعه روابط اقتصادی و جلب منابع خارجی قبلا به نظرتان رسانده شده است.

حسینی گفت: برای تکمیل و اجرای برنامه های معرفی شده، تعامل صمیمانه با نمایندگان به ویژه کمیسیون های مرتبط و مشورت با صاحب‌نظران تقویت خواهد شد.

وی در پایان گفت: اگر رأی نمایندگان ملت به این جانب قرار گرفت همچون گذشته بیش از پیش بر مدار قانون و بر مبنای منطق کارشناسی، هماهنگی و همکاری با دیگر اعضای دولت، مشورت و تلاش برای خدمت‌گزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی به ملت شریف ولایت‌مدار ایران را ادامه خواهد داد و در راه بلند نیل به توسعه اقتصادی کشور به خداوند بلند مرتبه توکل می‌کنم.