وعده پیوند سیاست و اقتصاد محقق نشد/ انتقاد از ضعف سفیران

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش محبی نیا نماینده مردم میاندوآب در مجلس و عضو هیئت رئیسه مجلس بعد از ظهر دوشنبه در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که به بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی برای وزارت امور خارجه اختصاص یافت در مخالفت با منوچهر متکی نطق کرد.

وی با بیان اینکه برنامه ارائه شده از سوی متکی مملو از واژگان کلی تئوریک است، گفت: اینکه بعد از گذشت 30 سال از عمر انقلاب اسلامی در مورد وزیر پیشنهادی امور خارجه می گویند وی با دیپلماسی آشناست درست نیست ، مگر قرار است وی آشنا نباشد؟!

محبی نیا با غیر قابل قبول دانستن این توجیه که به دلیل حجم دشمنی های استکبار موفقیت در عرصه دیپلماسی اندک است، گفت: مگر فرزندان این مرز و بوم در هشت سال دفاع مقدس در برابر استکبار شرق و غرب ایستادگی نکردند و آیا دشمنی آمریکا و اسرائیل از آن دوره بیشتر است؟

وی به وعده های چهار سال قبل متکی اشاره کرد و گفت: وی وعده داده بود که شکوفایی دیپلماسی محقق شود. از ایرانیان خارج از کشور استفاده شود که ما تنها شاهد این وعده ها بودیم و عملا چیزی محقق نشده است.

این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: شاهد گفتمان قابل دفاعی در وزارت خارجه نیستیم.

محبی نیا با انتقاد از انفعال وزارت خارجه در قبال رفتارهای توهین آمیز ماموران عربستان سعودی، عراق، امارات عربی متحده و کشورهای همسایه با اتباع ایرانی گفت: من به عنوان یک نماینده نمی توانم در مورد این مسائل سرم را بالا بگیرم چرا وزارت خارجه در این مورد اقدامی را انجام نداده است.

وی گفت: یکی از وعده های متکی در چهار سال قبل پیوند سیاست و اقتصاد بود، آیا این کار محقق شده است؟ آیا شما حتی یک بار هم باکمیسیون اقتصادی مجلس جلسه گذاشته اید؟ من هر چند با آقای کمال خرازی وزیر خارجه سابق از نظر سیاسی همسو نبوده ام اما ایشان ماهی یا 15 روز یکبار با اعضای کمیسیون های مختلف مجلس از جمله کمیسیون اقتصادی جلسه می گذاشت در حالیکه این اقدام از سوی شما انجام نشد.

محبی نیا گفت: آیا انتخاب سفرای ضعیف و بی سفیر ماندن بسیاری از سفارتخانه ها به معنای بازسازی دیپلماسی کشور بوده است؟ امروز باید پذیرفت که بسیاری از معاونین وزارت خارجه ضعیف هستند و برخی از سفارتخانه ها کانون ضعف دیپلماسی شده اند.

وی گفت: امروز همه پتانسیل و قدرت سیاست خارجی ما مدیون امام خمینی و رهبر معظم انقلاب است و اگر این را از سبد وزارت خارجه خارج کنیم چیزی برای دفاع وجود ندارد.