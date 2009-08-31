به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه کریستین ساینس مانیتور، کلمبیا و افغانستان دارای شباهتهایی به یکدیگر هستند : کلمبیا بزرگترین تامین کننده کوکائین جهان و افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک جهان هستند. در هر دوی این کشورها از ارتباطات محلی و خانوادگی برای قاچاق مواد مخدر استفاده می شود. هم افغانستان و هم کلمبیا از آشوبهای داخلی رنج می برند و فرماندهان گروه های شورشی در این کشورها، مخارج اقدامات خود را از قاچاق مواد مخدر به دست می آورند.

همین شباهتها سبب شده تا آمریکا جمعی از کارشناسان مجموعه "برنامه کلمبیا" را به افغانستان دعوت کند. برنامه کلمبیا مجموعه ای با بیش از 10 سال سابقه است که آمریکا آن را برای مبارزه با مواد مخدر در کلمبیا دایر کرده است.

به نوشته این روزنامه، هر چند این اقدام خود با انتقادهایی روبرو است، اما در بدترین شرایط آن هم می توان این طور نتیجه گیری کرد که آمریکا از اشتباهات خود در آمریکای جنوبی درسهای لازم را فرا گرفته است و قصد تکرار آنها در مناطق دیگر را ندارد.

برای مثال آمریکا به جای آنکه همانند کلمبیا، پول خود را صرف ریشه کنی کاشت خشخاش کند، استراتژی جدید خود در افغانستان را بر پایه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و تشویق کشاورزان برای کاشت محصولات دیگر به جای خشخاش کرده است.

بر همین اساس، شمار مقامهای رسمی سازمانهای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان تا آخر سال جاری میلادی به شش برابر می رسد. در حال حاضر 81 مقام رسمی از این سازمانها در افغانستان هستند.

آمریکا در موضوع مبارزه با مواد مخدر در کلمبیا، اشتباهاتی مرتکب شده و در 10 سال گشذته شش میلیارد دلار را برای ریشه کنی کاشت "کوکا" در این کشور کرده، اما نتیجه چندانی از این اقدام خود نگرفته علاوه بر اقدام دولت کلمبیا در تشویق کشاورزان برای روی آوردن به کاشت جایگزین نیز از آنجا که محلی برای فروش این محصولات وجود ندارد، شکست خورده است.

علاوه بر این دو راهکار، آمریکا به دنبال بازداشت قاچاقچیان بزرگ افغانستان است از همین رو هم اکنون پنتاگون(وزارت دفاع) نام 50 نفر از قاچاقچیان بزرگ تریاک را در لیست "کشتن و یا بازداشت" نیروهای خود در این کشور قرار داده است.

این موضوع (هدف قرار دادن قاچاقچیان بزرگ) از نامه ای محرمانه در سنای آمریکا به بیرون درز کرده، اما با این وجود نام این 50 نفر هنوز مشخص نیست.

این موضع از سوی دریادار "گئورگی اسمیت" سخنگوی نظامیان آمریکایی در افغانستان نیز تایید شده است.