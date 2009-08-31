به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، رسول اسکندری ظهر امروز در نشست شورای توانبخشی مبتنی بر جامعه استان سیستان و بلوچستان، گفت: از 9 هزار و 16 نفر معلول روستایی شناسایی شده در استان، چهار هزار و 750 نفر تحت پوشش خدمات توانبخشی قرار دارند.

وی در ادامه از اتمام طرح شناسایی معلولین روستایی شهرستان زاهدان خبر داد و تصریح کرد: برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه 390 هزار نفر از جمعیت روستایی استان را تحت پوشش دارد .

معاون امور توابخشی سازمان بهزیستی سیستان و بلوچستان، اعلام کرد: در حال حاضر 9 هزار و 16 نفر معلول روستایی در استان شناسایی شده اند که چهار هزار و 750 نفر آنها تحت پوشش خدمات توانبخشی قرار دارند .

اسکندری بیان کرد: برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه به ‌منظور شناسایی انواع معلولیت‌ها، پیشگیری و کاهش عوارض معلولیت و ارائه توانبخشی خدمات به معلولین در سطوح روستایی انجام می‌شود .

معاون امور توابخشی سازمان بهزیستی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه در این برنامه دفتر امور روستایی استانداری و خانه های بهداشت نیز مشارکت دارند، خاطر نشان کرد: در اجرای این برنامه 16 مجتمع خدمات بهزیستی روستایی، 158 خانه بهداشت و 68 شورای توان بخشی فعال هستند .

جلال اسکندری، همچنین تقویت شوراهای توان بخشی، حمایت از صندوق شوراه‌های توانبخشی در روستاها، جلب مشارکت‌های مردمی به نفع اشتغال معلولین و اجرای طرح متناسب سازی اماکن عمومی روستایی و منازل معلولین را از اهم برنامه های حوزه توانبخشی مبتنی بر جامعه در سال 1388 اعلام کرد.