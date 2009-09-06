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۱۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۱۹

ITC بازیکنان خارجی پیکان صادر شد / حضور برابر تراکتورسازی با نظر درخشان

ITC بازیکنان خارجی پیکان صادر شد / حضور برابر تراکتورسازی با نظر درخشان

با صدور مجوز بازی نفرات خارجی تیم فوتبال پیکان، آنها می توانند این تیم را در دیدار هفته پنجم برابر تراکتورسازی تبریز همراهی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، با صدور ITC آلتامیر مدافع برزیلی و بایوفسکی مهاجم مقدونیه‌ای تیم فوتبال پیکان قزوین، این دو بازیکن خارجی می توانند این تیم را در مسابقه هفته پنجم برابر پیکان قزوین همراهی کنند.

بازیکنان جدید تیم فوتبال پیکان که با نظر مستقیم حمید درخشان جذب شده اند و یکشنبه دوم شهریورماه قراردادشان را با این تیم در هیئت فوتبال استان تهران به ثبت رساندند و با گذشت 14 روز از زمان عقد قرارداد با باشگاه پیکان، می تواند درصورت رضایت حمید درخشان در مسابقه روز دوشنبه این تیم برابر تراکتورسازی تبریز به میدان بروند.

دیدار تیم‌های فوتبال پیکان قزوین و تراکتورسازی تبریز در چارچوب هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 21 دوشنبه هفته جاری با قضاوت محمدرضا اکبریان در ورزشگاه شهید رجایی قزوین برگزار می شود.

کد مطلب 939489

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