نخستین حزب اسلامی در آلمان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلمانان آلمان برای اولین بار یک حزب تشکیل دادند. نام این حزب «اتحاد صلح و عدالت» (Das Bündnis für Frieden und Fairness /BFF) است که در روز چهارشنبه نوزدهم ماه اوت 2009 در شهر «بُن» به مردم معرفی شد.

این حزب در سی ام ژوئن امسال به دنبال ابتکار «شورای مسلمانان» (Der Rat der Muslime) در «بُن» بوجود آمد و در انتخابات محلی به پارلمان بن راه یافت. «هالوک ییلدیز» (Haluk Yildiz) رئیس این حزب،هدف اصلی آن را همزیستیِ بهتر اعلام کرد.

وی گفت: شعار همزیستی صرفاً مهاجران را در بر نمی‌گیرد، بلکه افزودن گروههای اجتماعی حاشیه ای نیز به این جمع، بطور کلی در نظر گرفته شده است، اما بدین منظور باید امکانات مالی بیشتری در اختیار قرار گیرد.

«ییلدیز» تأکید کرد: طرف خطابِ حزب وی صرفا مسلمانان نیستند و حزبش بخاطر علاقه ویژه به ساخت مسجد در شهر «بُن» خود را از سایر احزاب متمایز نمی‌سازد. این حزب برابر اعلام «ییلدیز» اکنون 50 نفر عضو دارد.

«ییلدیز» افزود: نام حزبِ اتحاد برای صلح و عدالت، در عین حال بیانگر برنامه آن است.

وی اظهار داشت: صلح در جامعه ما و عدالت در تمام عرصه‌های زندگانی، موضوعاتی هستند که ما به گونه سیاسی آن را عرضه خواهیم کرد. علاوه بر آن در کنار یک سیاست عادلانه برای کودکان، جوانان، خانواده، زنان و بزرگسالان، همچنین عدالتِ در آموزش، کار، اقتصاد و جامعه و نیز همزیستی عادلانه مراکز ثقل کار ما خواهد بود. ما در حالی که بر روی پیشنهادها و راه‌حلهای مورد نیاز کار می‌کنیم، مایل هستیم تا به مسئولیت خویش به‌عنوان شهروندان شهر بن عادلانه عمل کنیم.