130 میلیارد تومان برای توسعه فضاهای آموزشی در مازندران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه عصر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پروش استان گفت: 130 میلیارد تومان در طی برنامه چهارم برای ایجاد توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی و تجهیزات مدارس استان مازندران هزینه شده است.

وی افزود: از افتخارات آموزش و پرورش این بوده که شهید باهنر و شهید رجایی از آموزش و پرورش بودند و آموزش و پرورش بر گردن همه مسئولان کشوری حق دارد و از همه دستگاههای اجرایی خواسته تا برای توسعه فضاهای آموزشی با سازمان آموزش و پرورش همکاری کنند.

به گفته فرزانه، در طول سال های برنامه چهارم حدود هزار و 465 کلاس با اعتباری بالغ بر ۴۳ میلیارد تومان احداث و تکمیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین دو هزار و 865 کلاس درس با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد تومان برای تعمیرات اساسی و چهار هزار و 281 کلاس با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد تومان برای تجهیز و ۶ میلیارد تومان برای ورزش مدارس استان که در مجموع حدود ۶۶ میلیارد تومان و از محل تملک و دارایی های استان هزینه شده است.

فرزانه تصریح کرد: حدود ۶۷ میلیارد تومان هم از محل متمرکز سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور برای مقاوم سازی و ساختمانهای تخریبی مدارس در استان هزینه شده است که مجموع آن به بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان می رسد.

