استخرهای استان مرکزی از وضعیت مطلوبی ‌برخوردار نیستند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی‌اکبر شعبانی‌فرد بعداز ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه سلامت استان با اشاره به اینکه این مکانها می‌توانند بیماری را انتقال و توسعه دهند، افزود: در این زمینه باید شبکه‌های توزیع آب آشامیدنی و استخرهای موجود کنترل و مورد نظارت قرار گیرند و کیفیت آب استان نیز به طور مستمر مورد آزمایش قرار گیرد.

وی با اشاره به بازگشایی مدارس و آغاز فصل سرما اضافه کرد: مدارس باید مسائل بهداشتی را رعایت کنند زیرا شیوع بیماری‌ها خصوصا آنفلوآنزای خوکی در این زمان گسترش پیدا می‌کند.



وی با تاکید بر اینکه جلوگیری از این بیماری نیازمند ارائه آموزش به مردم و فرهنگسازی است اظهار داشت: تمام بیمارستانها و مراکز درمانی استان مرکزی در آماده‌ باش هستند.

وی عدم رعایت بهداشت فردی را مهمترین عامل در انتقال و ابتلا آنفلوآنزای نوع A دانست و گفت: بیمارستان قدس و بیمارستان آیت‌الله خوانساری اراک باید با آموزش تمام پرسنل خود شرایط محیطی و فیزیکی موجود را به منظور رعایت همه‌جانبه بهداشت فردی تغییر دهند.

شعبانی‌فرد با اشاره به وجود حمام خزینه‌ای در برخی روستاهای سطح استان و مناطق حاشیه شهر اراک گفت: باید تکلیف حمام‌های خزینه‌ای در سطح استان مشخص و نسبت به جایگزینی آنها با حمامهای بهداشتی و استاندارد اقدام شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به اینکه آنفلوآنزای خوکی از آغاز فصل پاییز و بازگشایی مدارس در سطح استان شیوع می یابد، گفت: مبارزه با آنفلوآنزای نوع A به صورت اورژانسی در دستور کار سلامت قرار گرفته است.

مجید رمضانی افزود: دانشگاه موظف به تشکیل اتاق فشار منفی است و بدین منظور چهار اتاق فشار منفی در بیمارستان ولی‌عصر اراک و 10 تخت خواب به طور ویژه در بخش ICU و 40 تختخواب در بخش عفونی این بیمارستان آماده شده است.

وی برحمایت‌های مالی از سوی مسئولان به ویژه استانداری تاکید کرد و اظهار داشت: با وجود افزایش 300 درصدی تختهای ICU در بیمارستانها اما هنوز استان نیازمند تخت بیشتری است.