شکست صبا تنها هدف مس کرمان است

فراز فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: بازیکنان مس کرمان با گذشت 4 هفته از لیگ برتر به آمادگی نسبی رسیده اند و انگیزه بازیکنان برای کسب امتیاز در دیدارهای آتی بسیار بیشتر شده است.

وی با اشاره به ناکامی در هفته های ابتدای لیگ گفت: در هفته های گذشته به دلیل عدم کسب امتیاز تحت فشار روانی قرار گرفته بودیم که شکست پاس این مشکل را برطرف کرد و در دیدار مقابل صبا تنها به کسب سه امتیاز از این تیم فکر می کنیم.

فاطمی افزود: روند سیر صعودی مس آغاز شده است و اجازه نخواهیم داد حاشیه ها تیم را از مسیر اصلی دور کند.

وی در خصوص وضعیت خود نیز گفت: در صورت صلاحدید مربیان تیم با تمام توان مقابل صبا به میدان خواهم رفت.

مهاجم مس کرمان با اشاره به مهاجمان آماده مس کرمان افزود: رقابت برای قرار گرفتن در تیم به خصوص در این پست بسیار فشرده است که در نهایت موجب آمادگی بازیکنان خواهد شد.