  1. استانها
  2. کرمان
۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۷:۰۱

شکست صبا تنها هدف مس کرمان است

شکست صبا تنها هدف مس کرمان است

کرمان - خبرگزاری مهر: مهاجم مس کرمان با اشاره به روند صعودی آمادگی بازیکنان مس کرمان گفت: شکست صبا و قرار گرفتن در بالای جدول تنها هدف مس کرمان است.

فراز فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: بازیکنان مس کرمان با گذشت 4 هفته از لیگ برتر به آمادگی نسبی رسیده اند و انگیزه بازیکنان برای کسب امتیاز در دیدارهای آتی بسیار بیشتر شده است.

وی با اشاره به ناکامی در هفته های ابتدای لیگ گفت: در هفته های گذشته به دلیل عدم کسب امتیاز تحت فشار روانی قرار گرفته بودیم که شکست پاس این مشکل را برطرف کرد و در دیدار مقابل صبا تنها به کسب سه امتیاز از این تیم فکر می کنیم.

فاطمی افزود: روند سیر صعودی مس آغاز شده است و اجازه نخواهیم داد حاشیه ها تیم را از مسیر اصلی دور کند.

وی در خصوص وضعیت خود نیز گفت: در صورت صلاحدید مربیان تیم با تمام توان مقابل صبا به میدان خواهم رفت.

مهاجم مس کرمان با اشاره به مهاجمان آماده مس کرمان افزود: رقابت برای قرار گرفتن در تیم به خصوص در این پست بسیار فشرده است که در نهایت موجب آمادگی بازیکنان خواهد شد.

کد مطلب 939510

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها