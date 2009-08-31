تصمیم هاتویاما برای تشکیل سریع دولت جدید/ استعفای آسو ازریاست حزب حاکم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "یوکیو هاتویاما" رهبر حزب دموکرات ژاپن که در انتخابات پارلمانی روز گذشته به پیروزی رسید، قصد دارد دولت جدید این کشور را هر چه سریعتر تشکیل دهد.

وی در نشست امروز خود با اعضای ارشد حزب دموکرات، از آنان خواست رایزنیهای خود را برای تشکیل کابینه جدید آغاز کنند.



در همین حال، "تارو آسو" رهبر حزب حاکم ژاپن پس از قبول شکست سنگین در انتخابات اخیر این کشور از سمت ریاست حزب لیبرال دموکرات کناره گیری کرد.

نخست وزیر ژاپن با بر عهده گرفتن مسئولیت این شکست اعلام کرد در همین راستا از ریاست حزب کناره گیری می کند. از سوی دیگر هاتویاما رئیس حزب پیروز در انتخابات ژاپن طی سخنانی که شب گذشته ایراد کرد از قصد خود برای تشکیل سریع کابینه خبر داد.

"یوکیو هاتویاما" که ریاست حزب دموکرات ژاپن را بر عهده دارد، با کسب 308 کرسی از 480 کرسی پارلمان از نخست وزیر این کشور که رهبر حزب محافظه کار لیبرال دموکرات است، پیشی گرفت و با طرح شعار استقلال کشورش در برابر آمریکا به 54 سال حضور محافظه کاران در عرصه سیاسی ژاپن پایان داد.