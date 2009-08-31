به گزارش خبرنگار مهر علیرضا زاکانی که روز دوشنبه به عنوان موافق منوچهر متکی گزینه پیشنهادی وزارت امورخارجه سخن می گفت اظهار داشت: برخی دوستان فکر می کنند که محیط بین الملل محیط آرامی است اما باید به آنها بگویم که یکی از محاسن ویژه دولت نهم که توسط رئیس جمهور و وزارت امور خارجه اتخاذ شد سیاستی فعال به جای سیاست منفعل ما در روابط بین الملل بود.

وی افزود: با اقدامات دولت نهم ما توانستیم صحنه های بین المللی را درنوردیده و برای احقاق حقوق ملت تلاش کنیم که در این زمینه دستاوردهای بزرگی برای نظام جمهوری اسلامی ایران بوجود آمد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یکی از نکات مثبت دولت نهم را اختیار کردن سیاستی فعال در راستای تحقق قانون اساسی خواند و به تلاش دولت و به خصوص دستگاه دیپلماسی برای رسیدن به این موضوع اشاره کرد.

وی ادامه داد: امروز شرایط ما در عرصه بین الملل و منطقه در چه حالیست و شرایط آمریکا که با تصرف کشورهای همسایه ما در صدد فشار بیشتر به جمهوری اسلامی ایران بود چگونه است؟ آیا امروز ما مستاصل هستیم یا آمریکا و نظام سلطه.

زاکانی با تاکید بر اینکه امروز آمریکا برای حل مشکلات خود در عراق، افغانستان، لبنان و ... نیازمند کمک جمهوری اسلامی ایران است گفت: آمریکای لاتین روزی به حیات خلوت ایالات متحده تبدیل شده بود اما روابط ما با آمریکای لاتین امروز کار را به جایی رسانده که وزیر امور خارجه آمریکا طی سخنرانی خود از نفوذ ایران در این منطقه ابراز نگرانی می کند این دستاوردها نتایج دیپلماسی فعال دولت نهم و انشاء الله ادامه کار آن در دولت دهم است.

نماینده تهران اظهار داشت: دوستانی که ادعا می کنند پافشاری ما برای احقاق حقوق ملت ایران باعث شده تا چند قطعنامه بر علیه ما تصویب شود و ما در تنگنا قرار بگیریم باید پاسخگوی این سئوال باشند که ما امروز در تنگنا هستیم یا زمانی که سخن از گفتگوی تمدنها می شد و جمهوری اسلامی ایران به عنوان محور شرارت در جهان شناخته شده بود؟