به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تایمز، آمریکا مبارزه با تروریسم را از افغانستان آغاز کرد و این درحالی بود که تعداد افرادی که به زبانهای دری، پشتو و اردو در ارتش و سازمانهای اطلاعاتی آمریکا مسلط باشند و بتوانند این زبانها را ترجمه کنند بسیار کم بود.

این روزنامه افزود : این نقص، تاثیر زیادی در مبارزه با تروریسم به ویژه در افغانستان و پاکستان داشته است، زیرا در این کشورها طالبان و القاعده، اغلب از ایمیل های که در آنها زبان محلی به کار برده شده استفاده می کنند و همین امر کار را برای افسران اطلاعاتی آمریکا مشکل می کند.

بر همین اساس، استراق سمع مکالمات تلفنی و رادیویی در این دو کشور که اغلب به زبان محلی صحبت می کنند برای کنترل فعالیت تروریستی امری ضروری است.

آژانس امنیت ملی آمریکا در این میان، اقدام به ارائه مکالمات ضبط شده به مراکز ترجمه کرده و آنها مکالمات ضبط شده را به انگلیسی برگردانده و در اختیار ارتش آمریکا قرار می دهند، اما این چرخه خود سبب از دست رفتن زمان می شود.

در این گزارش آمده است : نیاز نیروهای سازمانهای اطلاعاتی آمریکا به نوشتن و خواندن و صحبت کردن به زبانهای مقصدی چون اردو، پشتو و دری انکار ناپذیر است و از همین رو، سنای آمریکا کمیته ای را از افسران اطلاعاتی که توانایی کمی در این زبانها دارند تشکیل داده و لزوم تربیت مترجم در این زبانهای خاص را در بودجه سال 2010 نیز ذکر کرده است.