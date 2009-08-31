آذربایجان غربی شایستگی برگزاری مسابقه فوتسال ایران و برزیل را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، عباس ترابیان عصر دوشنبه در جلسه مشترک روسا و مسئولان اجرایی آذربایجان غربی افزود: آذربایجان غربی به لحاظ شرایط آب و هوایی و امکانات ورزشی و به خصوص سالن شش هزار نفری غدیر ارومیه محل برگزاری مسابقه فوتسال از مزیتهای خوبی برخوردار است که نشانگر آینده درخشان فوتسال در این استان است.

وی ادامه داد: آذربایجان غربی و به خصوص شهر ارومیه دارای پتانسیلهای خوبی در رابطه با ورزش فوتسال و امکانات و فضاهای ورزشی است که همین موضوع باعث شد این مسابقه در این شهر برگزار شود.

ترابیان افزود: در حال حاضر 11 هزار نفر در آذربایجان غربی در ماه مبارک رمضان در مسابقات فوتسال شرکت کرده اند که این نشانگر علاقه مردم استان به این ورزش است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان غربی گفت: در استان با تلاش هایی که در طول سالهای گذشته انجام شده بسترهای لازم برای برگزاری مسابقات ملی و بین المللی ورزشی فراهم شده است.

وی اظهار داشت: برگزاری چنین مسابقاتی در سطح شهر ارومیه نشانگر پتانسیل ها و توانمندیهای ورزشی شهر ارومیه است که می تواند پاسخگوی خواسته های فرهنگی و اجتماعی مردم آذربایجان غربی باشد.

مسابقه تیم ملی فوتسال برزیل و تیم ملی امید فوتسال ایران روز 31 شهریور ماه در سالن شش هزار نفری غدیر ارومیه به رقابت می پردازند.