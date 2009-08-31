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۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۵۸

الهیان در دفاع از متکی:

حذف حق وتو برنامه متکی است /ایران در معادلات بین‌الملل نقش بی بدیل دارد

حذف حق وتو برنامه متکی است /ایران در معادلات بین‌الملل نقش بی بدیل دارد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ورود به عرصه مدیریت جهانی در دولت نهم صورت گرفت و امروز ایران نقش بی بدیلی در معادلات جهانی ایفا می کند اصلاح ساختار سازمان ملل و شورای امنیت، حضور یک نماینده مسلمان در شورای امنیت و حذف حق وتو را از برنامه های متکی برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهره الهیان که با عنوان موافق منوچهر متکی گزینه پیشنهادی وزارت امور خارجه در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس سخن می گفت اظهار داشت: برنامه های آقای متکی منطبق با سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و سیاست های برنامه پنجم توسعه کشور است و نکات برجسته ای در آن مشاهده می شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد : وی در دوره وزارت خود توانست این وزارتخانه را به سمت ایده آل ها سوق دهد و البته تعامل مثبتی با کمیسیون امنیت ملی برای اصلاح کاستی ها و ضعف ها داشته است.

وی با بیان اینکه تسلط و مهارت آقای متکی در مباحث سیاست خارجی و فن چانه زنی و تسلط او باعث شده بسیاری از دیدگاه های وی در جهت اهداف نظام به کرسی بنشیند، افزود: یکی از اهداف دولت و دستگاه دیپلماسی مدیریت در عرصه جهانی است که ما در حال حاضر به سمت آن در حرکتیم و البته در این عرصه باید راهکارهایی هم داشته باشیم.

الهیان تصریح کرد: ورود به عرصه مدیریت جهانی در دولت نهم صورت گرفت و امروز ایران نقش بی بدیلی در معادلات جهانی ایفا می کند که نمونه آن نامه بان کی مون دبیر کل سازمان ملل خطاب به رئیس جمهور و تاکید او بر نقش ایران در معادلات جهانی است.

وی نقش آفرینی در جهان، اصلاح ساختار سازمان ملل، شورای امنیت، حضور یک نماینده مسلمان در شورای امنیت و حذف حق وتو را از برنامه های وزارت امور خارجه خواند و تاکید کرد چون ساختار سازمان ملل مربوط به 50 سال گذشته است ما باید به دنبال این اصلاح ساختارها بر اساس برنامه های تدوین شده باشیم و به آن دست یابیم.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ما توانسته ایم در دولت اصولگرا و به واسطه سیاست خارجی فعال آن مدیری تربیت کنیم که مدیریت کمیته عمران سازمان ملل متحد را بر عهده بگیرد.

الهیان در پایان خاطر نشان کرد: دیپلماسی عمومی و بکارگیری آن در دستگاه دیپلماسی یکی دیگر از برنامه های وزارت امور خارجه بود که به واقع رئیس جمهور در این عرصه نقش پیش رو را داشته است و بر این اساس ما توانسته ایم در 4 سال گذشته علم عدالت و حق طلبی را که در دولت های گذشته بر زمین افتاده بود بار دیگر بلند کنیم.

کد مطلب 939521

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