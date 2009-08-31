به گزارش خبرنگار مهر، زهره الهیان که با عنوان موافق منوچهر متکی گزینه پیشنهادی وزارت امور خارجه در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس سخن می گفت اظهار داشت: برنامه های آقای متکی منطبق با سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و سیاست های برنامه پنجم توسعه کشور است و نکات برجسته ای در آن مشاهده می شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد : وی در دوره وزارت خود توانست این وزارتخانه را به سمت ایده آل ها سوق دهد و البته تعامل مثبتی با کمیسیون امنیت ملی برای اصلاح کاستی ها و ضعف ها داشته است.

وی با بیان اینکه تسلط و مهارت آقای متکی در مباحث سیاست خارجی و فن چانه زنی و تسلط او باعث شده بسیاری از دیدگاه های وی در جهت اهداف نظام به کرسی بنشیند، افزود: یکی از اهداف دولت و دستگاه دیپلماسی مدیریت در عرصه جهانی است که ما در حال حاضر به سمت آن در حرکتیم و البته در این عرصه باید راهکارهایی هم داشته باشیم.

الهیان تصریح کرد: ورود به عرصه مدیریت جهانی در دولت نهم صورت گرفت و امروز ایران نقش بی بدیلی در معادلات جهانی ایفا می کند که نمونه آن نامه بان کی مون دبیر کل سازمان ملل خطاب به رئیس جمهور و تاکید او بر نقش ایران در معادلات جهانی است.

وی نقش آفرینی در جهان، اصلاح ساختار سازمان ملل، شورای امنیت، حضور یک نماینده مسلمان در شورای امنیت و حذف حق وتو را از برنامه های وزارت امور خارجه خواند و تاکید کرد چون ساختار سازمان ملل مربوط به 50 سال گذشته است ما باید به دنبال این اصلاح ساختارها بر اساس برنامه های تدوین شده باشیم و به آن دست یابیم.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ما توانسته ایم در دولت اصولگرا و به واسطه سیاست خارجی فعال آن مدیری تربیت کنیم که مدیریت کمیته عمران سازمان ملل متحد را بر عهده بگیرد.

الهیان در پایان خاطر نشان کرد: دیپلماسی عمومی و بکارگیری آن در دستگاه دیپلماسی یکی دیگر از برنامه های وزارت امور خارجه بود که به واقع رئیس جمهور در این عرصه نقش پیش رو را داشته است و بر این اساس ما توانسته ایم در 4 سال گذشته علم عدالت و حق طلبی را که در دولت های گذشته بر زمین افتاده بود بار دیگر بلند کنیم.