توقف خدمات دهی به واحدهای آموزشی که قوانین سرویس مدارس را رعایت نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، وحید رجایی ظهر دوشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: سرویس دهی دانش آموزان تنها باید در چارچوب ضوابط تعیین شده باشد و در بررسیهای به عمل آمده تعدادی از واحدهای آموزشی که بعضی از آنها از جمله مدارس غیرانتفاعی نیز بوده اند مبادرت به اخذ وجه خارج از نرخ تعیین شده و در مواردی حتی چندین برابر نرخ مصوب کرده اند.

وی با اشاره به اینکه در این راستا دیده شده برخی از مدارس از خودروها و رانندگانی استفاده می کرده اند که صلاحیت راننده و موارد ایمنی و فنی خودرو مورد تایید سازمانهای ذی ربط نبوده، افزود: در این خصوص اعلام می شود واحدهای آموزشی مذکور باید با هماهنگی مسئولان مرتبط نواحی آموزش و پرورش در چارچوب تعیین شده اقدام کنند و در غیر این صورت با آغاز سال تحصیلی جدید از ادامه سرویس دهی به اینگونه واحدهای آموزشی با هماهنگی مسئولان مربوطه جلوگیری به عمل خواهد آمد.

رئیس اداره سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان شیراز با تاکید بر اینکه تاکنون نیز بر اساس گزارشات رسیده، موارد به نواحی آموزش و پرورش به منظور پیگیری و اقدامات لازم اعلام شده، تصریح کرد: جای سئوال و تعجب است که برخی واحدهای آموزشی غیر انتفاعی مذکور خود را ملزم به رعایت و تبعیت از هرگونه بخشنامه یا ضوابط تعیین شده نمی دانند.