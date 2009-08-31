به گزارش خبرنگار مهر در بررسی وضعیت وزیران پیشنهادی به مجلس که عصر امروز دوشنبه ادامه یافت، الیاس نادران نماینده تهران در تذکر آئین نامه ای نسبت به توزیع برگه ها نظر سنجی درباره رای نمایندگان نسبت به کابینه انتقاد کرد.

وی افزود: این برگه ها توسط یکی از اعضای هیئت رئیسه امضا شده است و گفته می شود که به درخواست آقای رحیمی معاون پارلمانی رئیس جمهور این برگه توزیع شده است.

نادران تاکید کرد: اگر هیئت رئیسه محترم مجلس می خواهد نسبت به نظر نمایندگان درباره کابینه آگاه شود مشکلی نیست اما اگر دولت می خواست نظر نمایندگان را نسبت به کابینه بداند قبل از معرفی وزیران به مجلس باید این کار را صورت می داد.

علی لاریجانی در پاسخ به تذکر نادران اظهار داشت: این کار از طرف هیئت رئیسه صورت نگرفته است و از اساس کار اشتباهی بوده است ، به بنده گفته اند آقای میر تاج الدینی این کار را انجام داده است البته این برگه ها همان ابتدای کار جمع آوری شد.

رئیس مجلس همچنین گفت: آقای رحیمی هم اعلام کرده که این کار توسط ایشان صورت نگرفته است.

در ادامه محمدرضا میرتاج الدینی عضو هیئت رئیسه مجلس که مسئول توزیع این برگه ها شناخته شده بود گفت: این کار در دوره های گذشته هم در مجلس مرسوم بوده که در این لحظه نمایندگان با فریاد دو - دو به مخالفت با اظهارات وی پرداختند.

میر تاج الدینی افزود: گاهی این نظر سنجی ها در مجلس صورت می گیرد و این کار ربطی به هیچ فرد نداشت و خدا شاهد است که هیچ کس در این بین نقشی نداشته است چه برسد به آقای رحیمی. همان اول برخی از نمایندگان نسبت به این کار تذکر دادند که در ابتدا توزیع این برگه ها متوقف شد.

لاریجانی در واکنش به این سخنان میرتاج الدینی گفت: این کار، کار اشتباهی بوده و آقای میرتاج الدینی نباید این کار را انجام می داد ، ما در هیئت رئیسه تقسیم کار کرده ایم و مسئول رسیدگی به پخش چنین برگه هایی آقای ساعدی است.

گفتنی است پیش از طرح این موضوع رئیس جمهور به همراه اسفندیار رحیم مشایی از صحن علنی مجلس خارج شده بود.