عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در حال مشکلاتی بر سر راه گسترش شبکه فاضلاب کرج قرار دارد که پیش بینی می شود به دنبال استان شدن کرج، بسیاری از آنها کاهش یابد.

وی ادامه داد: متناسب سازی شبکه فاضلابها از نظر کیفی و کمی با توجه به نیازهای شهرستان یک امر ضروری است که باید همه تلاش خود را در این جهت به کار گیریم.

نماینده کرج در خانه ملت با مهم دانستن بحث ارتباطات، تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به شکایات مردمی به ویژه به صورت رادیویی توسط شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران بیان کرد: در شرایطی که مشکلاتی بر سر راه آب غرب استان وجود دارد، لازم است تکریم ارباب رجوع به بهترین صورت گیرد تا از این طریق بخشی از رضایت آنها تامین شود.

اقدامات صورت گرفته از سوی آبفا به اطلاع شهروندان رسانده شود

اکبریان عنوان کرد: همچنین در این زمینه از نقش مهم اطلاع رسانی نیز نباید غافل شویم و لازم است آبفای غرب استان تهران فعالیتهای صورت گرفته خود را از طریق کانالهای مختلف به اطلاع شهروندان برساند.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان ذیربط شهرستان کرج باید به گونه ای عمل کنند که مشکلات آب شهروندان کاهش یابد که در این زمینه استفاده از تجربیات بسیار سودمند خواهد بود.

نماینده کرج یادآور شد: تعامل و همکاری همه دستگاه های ذیربط زمینه ساز حل مشکلات آب در کرج خواهد بود.