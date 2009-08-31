به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ولادیمیر پوتین" ضمن محکوم کردن پیمان عدم تعرض نظامی میان دولتهای استالین و هیتلر پیش از جنگ جهانی دوم را محکوم و از قدرتهای غربی به دلیل سرزنش کردن مسکو به خاطر همکاری با آلمان نازی، انتقاد کرد.

پوتین در مقاله ای که در روزنامه "گازتا ویبورتسا" لهستان منتشر شد، نوشته است : بی شک پیمانی که در آگوست سال 1939 میان"ریبن تروپ" و "مولوتف" وزرای خارجه وقت آلمان و روسیه به امضا رسید از نظر قوانین حقوقی باطل بوده و محکوم است.

این در حالی است که نخست وزیر روسیه روز سه شنبه (فردا) برای شرکت در مراسم گرامیداشت آغاز جنگ جهانی دوم به آلمان می رود. در این مراسم "آنجلا مرکل" صدراعظم این کشور و "دونالد توسک" نخست وزیر لهستان نیز حضور خواهند داشت.

پوتین در بخش دیگری از این نوشته این سئوال را مطرح کرده است : آیا کشورهای انگلیس و فرانسه با امضای توافقنامه همکاری با هیتلر، یک سال پیش از پیمان مذکور، راه را برای قدرت گرفتن رژیم نازی هموار نکرده و تمام امیدها را بر باد ندادند؟

وی دموکراسی غربی در آن زمان را متهم به داشتن روابط حسنه با دیکتاتوری آلمان کرده و نوشته است : نباید چشمها را بر حقایق ببندیم. گفتنی است به تازگی لهستان خواستار عذرخواهی مسکو از این کشور برای امضای قرارداد همکاری با هیتلر پیش از جنگ جهانی شده است.