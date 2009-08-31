به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث نیاز آذری عصر دوشنبه در جمع مسئولین بسیج اساتید و اساتید بسیجی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مازندران گسترش و توسعه فرهنگ بسیجی در دانشگاهها را بزرگترین رسالت بسیج اساتید ذکر کرد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در ترویج اندیشه ها و تفکر بسیجی همیشه پیشقدم بوده است.

وی اسلامی کردن دانشگاه ها و تلاش برای عقیده را متذکر شد و گفت: مبنای حرکت بسیج اساتید باید اندیشه های حضرت امام ( ره ) و منویات مقام معظم رهبری باشد و بسیج اساتید دفاع همه ‌جانبه از ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی را سرلوحه کار خود قرار دهد.

نیاز آذری تصریح کرد: بسیج اساتید باید در عرصه های علمی و فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد و در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری هم بسیج اساتید و هم بسیج دانشجویی فعالیت می کنند که اگر این دو تشکل با هم هماهنگ شوند می توانند تاثیرگذاری بسیار خوبی به خصوص در حوزه فرهنگی دانشگاه داشته باشند.

وی نقش بسیج اساتید را در تولید علم بسیار مهم دانست و افزود: اساتید بسیجی می توانند در قالب گروه های علمی به رسالت خود در زمینه تولید علم عمل کنند.

نبوی مسئول بسیج اساتید دانشگاه های مازندران نیز در سخنانی به تشریح وظایف و اهداف بسیج اساتید پرداخت.

وی گفت: توسعه و تقویت فرهنگ و تفکر بسیجی و افزایش روحیه همکاری، ایثار و فداکاری در بین استادان دانشگاهها، شناسایی علمی اهداف تهاجم فرهنگی در دانشگاهها و ارائه راهکارهای لازم برای برنامه ریزی و مقابله با آن و تلاش در جهت گسترش اسلامی شدن دانشگاهها در سطوح محتوایی و رفتاری از طریق نقد کارشناسانه از جمله وظایف بسیج اساتید است.

وی تاکید کرد: در مازندران بیش از ۷۵۰ عضو بسیج اساتید داریم که تلاش می شود تا هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی این بخش توسعه یابد.

به گزارش مهر، در ادامه جلسه در زمینه تحقق جنبش جهاد علمی و توسعه و تحقق فرهنگی بسیجی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و راه های تاثیرگذاری بر مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بحث و تبادل نظر شد و تصمیماتی گرفته شد.