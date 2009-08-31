2 میلیون تن به ظرفیت جابه جایی بار راه آهن افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زیاری امروز در مراسم بهره براری از نخستین لکوموتیو بخش خصوصی در راه آهن تهران، کمبود لکوموتیو را یکی از گلوگاههای توسعه شبکه ریلی دانست و گفت: واگذاری کامل بخشهای غیرحاکمیتی راه آهن به بخش خصوصی هدف قرار گرفته است.

وی واگذاری راهورها و واگنها را گام نخست در اجرای اصل 44 قانون اساسی در بخش ریلی عنوان کرد و افزود: برهمین اساس، در سال گذشته 4 هزار دستگاه وانگن باری به بخش خصوصی واگذار شد.

زیاری تصریح کرد اخیرا نیز مزایده فروش 72 دستگاه واگن مسافری برگزار شده است.

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران ورود لکوموتیو بخش خصوصی به ناوگان حمل و نقل ریلی را گام دوم در اجرای اصل 44 خواند و اعلام کرد گام بعدی در این باره واگذاری لکوموتیوهای بخش دولتی به بخش خصوصی است، ضمن اینکه تمرکز بیشتر بر واردات لکوموتیو است.

وی در عین حال از برنامه واگذاری بهره برداری از خط و شبکه به صورت محوری و منطقه ای به بخش خصوصی خبر داد و با اشاره به برنامه دولت برای هدفمندکردن یارانه ها، اظهارداشت: با واقعی شدن قیمت سوخت، تقاضا در بخش حمل و نقل ریلی افزایش می یابد. برهمین اساس، برای پاسخگویی به تقاضاها باید برنامه ریزی کنیم.

زیاری در ادامه خبر داد: قرارداد ساخت 150 لوکوموتیو مسافری هم در برنامه قرار دارد که نخستین دستگاه فروردین 1389 وارد شبکه می شود، ضمن اینکه خرید 30 دستگاه ریل باس (اتوبوس ریلی) و مذاکره خرید 50 تا60 دستگاه لوکوموتیو جدید و خرید 220 و 500 دستگاه واگن باری و مسافری از دیگر برنامه های راه آهن است.

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران، دستور رئیس جمهوری برای پرداخت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی برای خرید واگن و لکوموتیو را مورد اشاره قرار داد و گفت: با اجرای این دستور، بخشی از مشکلات مالی بخش خصوصی برطرف شده است.