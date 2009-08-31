رضایت از عمل جراحی مجتبی جباری / 7 تا 8 ماه فیزیوتراپی برای بازگشت

به گزارش خبرگزای مهر ، مجتبی جباری که از ناحیه رباط صلیبی دچار مصدومیت شده صبح امروز به مدت 2 ساعت در اتاق عمل بود و توسط دکتر ابراهیمیان مورد عمل جراحی قرار گرفت.

امین نوروزی، فیزیروتراپیست استقلال نظارت مستقیم بر روند عمل این بازیکن داشت. نوروزی پس از پایان جراحی زانوی جباری به سایت باشگاه استقلال گفت: طبق نظر پزشک جراح این عمل موفقیت‌‌آمیز بود و خوشبختانه مرحله اول پروسه ترمیم رباط صلیبی این بازیکن به خوبی طی شد و جباری از روز شنبه آینده فیزیوتراپی را آغاز خواهد کرد که فکر می‌کنم این مرحله بین 6 تا 7 ماه به طول خواهد انجامید.