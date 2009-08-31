ورود 90درصد تروریستهای عرب از خاک سوریه/ دمشق بعثیها را اخراج کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "نوری المالکی" در عین حال تاکید کرد 90 درصد تروریستها از خاک سوریه وارد عراق می شوند.



وی گفت : 90 درصد تروریستها از ملیتهای مختلف عربی از طریق خاک سوریه وارد عراق می شوند.



مالکی که احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه را به حضور پذیرفته بود، افزود : موضع عراق، پیگیری درخواست خود از سازمان ملل متحد برای تشکیل دادگاه جنایی بین المللی برای محاکمه عاملان این جنایات وحشیانه و هولناکی است که امنیت و ثبات عراق و سلامت و امنیت ملت را هدف قرار داد و سبب کشته شدن شماری زیادی از غیر نظامیان شد.



اوغلو با هدف تلطیف فضاهای متشنج میان عراق و سوریه که در پی انفجارهای اخیر بغداد و اتهامات عراق مبنی بر حمایت سوریه از عاملان این انفجارها به وجود آمد، به دیدار مالکی رفت.



مالکی بار دیگر درخواست خود از سوریه برای تحویل افراد اصلی تحت پیگرد در ارتباط با این جنایت(محمد یونس الاحمد و سطام فرحان) و دیگر افراد تحت پیگرد که احکام بازداشت آنها به واسطه پلیس بین الملل(اینترپل) صادر شده، مورد تاکید قرار داد.



وی افزود : ما خواهان اخراج تروریستها و بعثی ها و تکفیریهایی هستیم که از خاک سوریه به عنوان مکانی برای دست زدن به اقدامات جنایتکارانه خود در خاک عراق استفاده می کنند.



وزیر امور خارجه ترکیه امروز دوشنبه با هدف تلاش برای برقراری آشتی میان بغداد و دمشق که روابطشان در پی درخواست عراق برای تحویل بعثی های عراقی مقیم سوریه در پی انفجارهای خونین اخیر متشنج شد، وارد بغداد شد.

اظهارات مالکی در حالی بیان می شود که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز بار دیگر اتهامات دولت عراق مبنی بر دست داشتن دمشق در انفجارهای چهارشنبه خونین بغداد به سبب پناه دادن به تروریستها و عاملان آن حملات را رد و غیر اخلاقی توصیف کرد.



اسد گفت : تا این لحظه و پس از گذشت چند روز از این اتهامات، هیچ مدرکی به ما ارائه نشده است، بنابراین به دور از زد و بندهای سیاسی در رسانه ها، سوریه همانگونه که به منافع و خونها و جانهای ملت سوریه تمایل دارد، به ملت عراق و منافع آنها نیز علاقه مند است.

"حسن السنید" عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از درخواست مستقیم نخست وزیر این کشور از رئیس جمهوری سوریه برای تسلیم بعثی های عراقی تحت پیگرد به بغداد پرده برداشته که به گفته وی، اسد با این درخواست همراه نشد و پاسخهای متقاعد کننده ای نداد.

دولت عراق از سوریه خواسته است ضمن اخراج تمام گروههای تروریستی که از خاک این کشور جنایات زیادی را بر ضد ملت عراق مرتکب می شوند، محمد یونس الاحمد و سطام فرحان از بعثی های صدامی را که نقش مستقیمی در حملات تروریستی اخیر داشتند، تحویل بغداد دهد.

"بغداد پایتخت عراق روز چهارشنبه 28 مرداد شاهد چند انفجار خونین در نزدیکی وزارتخانه های دارایی و امور خارجه در منطقه دیپلماتیک الخضراء بود که در نتیجه این انفجارها 95 نفر کشته و هزار و 203 نفر زخمی شدند، تنها ساعاتی پس از این حملات تروریستی، استان بابل نیز شاهد پنج انفجار پیاپی بود که بر اثر آن 30 نفر کشته و 400 نفر دیگر زخمی شدند.