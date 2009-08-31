به گزارش خبرگزاری مهر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی پیش از ظهر روز دوشنبه در دیدار سفیر چین اظهار کرد: مطمئنا نوع نگاه شما به مسلمانان چین، در تعاملات و روابط این کشور با حدود 60 کشور مسلمان که جمعیت آنان بیش از جمعیت چین است، تاثیر دارد و مسلمانان نیز در طول تاریخ ثابت کرده‌اند، انسان‌های قانعی هستند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سفر اوایل انقلاب خویش به چین گفت: در آن سفر پیام امام(ره) را برای گسترش همکاری‌ها داشتم.

وی با اظهار رضایت از همکاری چینی‌ها در متروی تهران، خواستار توجه ویژه دو طرف برای رفع مشکلات متروی مشهد شد و تاکید کرد: پایه همه همکاری‌های اقتصادی روابط خوب سیاسی است و همکاری‌های بین المللی نیز روابط سیاسی ما را تقویت خواهد کرد.

وی با اشاره به سابقه حضور چینی‌ها در پروژه‌های هسته‌ای ایران گفت: پایه‌های اولیه همکاری‌های هسته‌ای ایران در زمان سازندگی با دولت چین ریخته شد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اگرچه چینی‌ها در مراحل بعدی همراهی نکردند، اما شروع خوب باعث تداوم آن توسط ایرانی‌ها بود.

شیه شیائوین سفیر جمهوری خلق چین نیز در این دیدار ضمن تقدیم نقاشی اختصاصی یک نقاش بزرگ چینی به آیت الله هاشمی رفسنجانی و ارایه گزارشی از آخرین تحولات روابط تجاری و بازرگانی در کشور گفت: ما خواستار توسعه روابط در همه زمینه‌ها به خصوص در مسایل مربوط به نفت و گاز هستیم.

وی افزود:شرکت‌های چینی آمادگی دارند در همه زمینه‌ها به خصوص مسایل راه و ترابری با ایرانی‌ها همکاری کنند.

سفیر چین در ادامه گزارش کاملی از چگونگی و چرایی مسایل دولت مرکزی چین با مسلمانان ارایه کرد و گفت: مسلمانان اقلیتی قابل احترام در چین هستند و مردم و مسوولان چین هم با دیده احترام به آنان نگاه می‌کنند، زیرا ما به اهمیت مناطق مسلمان‌نشین در اقتصاد چین و روابط و تعامل این کشور با کشورهای اسلامی وافقیم.

وی در این دیدار از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برای سفر مجدد به این کشور پهناور دعوت کرد و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز قبول کردند در زمان مقتضی به آن کشور سفر نمایند.