بخش زیادی از اعتبارات عمرانی کردستان در حوزه آب هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، موسی مرادیانی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران استان کردستان اظهار داشت: بیشترین بخش اعتبارات عمرانی استان کردستان در سال جاری در زمینه اجرای طرحهای حوزه آب هزینه می شود.

وی ادامه داد: سهم استان کردستان از محل اعتبارات عمرانی استانی در سال جاری هزار و 270 میلیارد ریال است که از محل اعتبارات ملی نیز مبلغ سه هزار و 200 میلیارد ریال نیز به استان اختصاص پیدا کرده است که از جمع کل اعتبارات عمرانی استان ملبغی بیش از دو هزار و 200 میلیارد ریال از آن در بخش طرحهای آبی هزینه می شود.

معاون هماهنگی و امور عمرانی استاندار کردستان بیان داشت: در سال جاری مبلغ دو هزار میلیارد ریال از اعتبارات عمرانی استان در بخش طرحهای سد سازی، هزار و میلیارد ریال در بخش راه و ترابری و 210 میلیارد ریال نیز در بخش آب و فاضلاب روستایی و شهری هزینه خواهد شد.

مرادیانی یادآور شد: در حال حاضر و با توجه به بهره برداری از شش سد در استان کردستان ظرفیت ذخیره سازی آب به یک میلیارد و 650 میلیون متر مکعب رسیده است.

وی گفت: هم اکنون عملیات اجرای 11 سد در استان کردستان در دست ساخت قرار دارد و عملیات مطالعاتی 22 سد نیز در حال انجام است.

معاون امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به طرحهای راهسازی در این استان خاطرنشان کرد: احداث 95 کیلومتر بزرگراه و احداث هزار و 500 کیلومتر راه روستای از جمله مهمترین فعالیتهای این بخش در مدت زمان فعالیت دولت به شمار می رود.

وی عنوان کرد: همچنین با توجه به اختصاص اعتبارات مورد نیاز در سال جاری 100 کیلومتر از خطر راه آهن تهران - همدان - سنندج به بهره برداری خواهد رسید.

مرادیانی بیان داشت: در طول سه سال گذشته وضعیت بهداشت و درمان در استان و طرحهای این بخش نیز بیش از 250 درصد رشد داشته اند.

معاون امور عمرانی استاندار کردستان گفت: احداث 65 خانه بهداشت در روستاهای استان کردستان به تصویب رسیده که با توجه به تامین اعتبارات مورد نیاز عملیات اجرایی این پروژه ها تا پایان سال جاری آغاز می شود.