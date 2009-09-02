وضعیت خوابگاهی دانشگاهها/ خوابگاههایی که دیگر پاسخگو نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، اگر تا پیش از این مشکل اساسی در بحث خوابگاههای کشور مشکل دانشجویان شبانه بود با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان اکنون دانشگاههای کشور حتی با اسکان و ارائه خدمات آموزشی و رفاهی مناسب به دانشجویان جدید الورود نیز با مشکل مواجه هستند و توانایی پاسخگویی مناسب را ندارند. به طوریکه برخی از دانشگاهها در پوشش دانشجویان کارشناسی، برخی کارشناسی ارشد و برخی دکتری با مشکل مواجه هستند.

گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر در گفتگو با چند تن از معاونان دانشگاههای کشور وضعیت خوابگاههای دانشجویی را جهت پاسخگویی به دانشجویان در مهر ماه سال جاری بررسی کرده است.

کمبود خوابگاه برای ورودی های جدید کارشناسی ارشد صنعتی شریف

بیژن وثوقی وحدت معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: قصد داشتیم یکی از ساختمانهای قدیمی را بازسازی کنیم که با انصراف از این تصمیم امسال برای اسکان دانشجویان ورودی جدید روزانه مشکلی نداریم اما ورودی های شبانه را پاسخگو نخواهیم بود که البته دانشگاه تعهدی هم در این زمینه ندارد.

وی افزود: برای دانشجویان مقطع کارشناسی استاندارد هر اتاق را چهار دانشجو در نظر گرفتیم اما برای دانشجویان کارشناسی ارشدی که سنوات آنها تمام شده و ورودیهای جدید کارشناسی ارشد با مشکل کمبود خوابگاه مواجه هستیم.

وثوقی ضمن اشاره به تاثیر افزایش پذیرش دانشگاهها در کمبود امکانات آموزشی گفت: به دنبال آن هستیم که در شهرک دانشگاه به جای سه بلوک قدیمی چند بلوک جدید 10 طبقه بسازیم که امیدواریم مشکل ما را دست کم تا 6 سال آینده رفع کند. امیدواریم کیفیت و استاندارد خوابگاهها را نیز ارتقا دهیم هرچند که هرگز خوابگاه با خانه های معمولی قابل مقایسه نیست و از این نظر هم دانشجویان با ما همکاری می کنند.

مشکل دانشگاه تهران در ارئه خوابگاه به دانشجویان دکتری

سید مهدی قمصری معاون دانشجویی دانشگاه تهران نیز به مهر گفت: خوشبختانه با تمهیداتی که در نظر گرفتیم امسال شرایط برای اسکان کلیه دانشجویان روزانه در خوابگاه فراهم است.

وی افزود: برای دانشجویان شبانه دانشگاه نیز در تلاش هستیم که تا آن جا که امکان دارد شرایط اسکان آنها را فراهم کنیم هرچند که دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در این باره ندارد.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران گفت: در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از نظر اسکان دانشجویان درخوابگاههای دانشجویی مشکل چندانی وجود ندارد. تنها در ارائه خوابگاه به دانشجویان دوره دکتری و همچنین خوابگاه متاهلین با کمبود فضا روبرو هستیم.

وی افزود: برای رفع مشکلات خوابگاههای دانشجویی تلاش می کنیم تا با اتکا به منابع مالی دانشگاه اقدام کنیم و منتظر دریافت وام و تسهیلات نخواهیم شد چرا که نیاز داریم این کار را با سرعت هر چه بیشتر انجام دهیم.

قمصری شرایط تمامی خوابگاههای دانشگاه تهران را برابر ندانست و افزود: گستره کیفی خوابگاههای دانشگاه تهران متفاوت است و در ساختمان های قدیمی تر امکانات کمتری وجود دارد.

وی تعداد دانشجویان در هر یک از اتاقهای خوابگاههای دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد را بین 2 تا 4 نفر عنوان کرد و افزود: در مقطع کارشناسی نیز در هر اتاق حداقل چهار دانشجو ساکن هستند.

دانشگاه فردوسی مشهد پاسخگوی دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیست

مجتبی بذرافشان مقدم معاون دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در گفتگو با مهر گفت: دانشگاه فردوسی برای اسکان دانشجویان مقطع کارشناسی مشکل چندانی ندارد اما با افزایش ظرفیت تحصیلات تکمیلی به ورودی های امسال در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پاسخگو نخواهیم بود.

وی افزود: تعداد دانشجویان ورودی امسال دانشگاه فردوسی مشهد در مقطع کارشناسی حدود 3000 نفر و در مقطع تحصیلات تکمیلی چیزی نزدیک به 1500 نفر خواهد بود.

معاون دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: وضعیت کیفی خوابگاههای دانشگاه مشهد مطلوب و استاندارد بوده و در هر اتاق معمولا دو دانشجو ساکن هستند.

نیاز دانشگاه بوعلی همدان به تجدید نظر در تعریف دانشجوی بومی

سید مرتضی هزاوه ای معاون دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا همدان به مهر گفت: همان طور که در دفترچه های کنکور وضعیت خوابگاههای این دانشگاه را اعلام کردیم امسال از ارائه خوابگاه به ورودی های مقطع کارشناسی معذور هستیم.

وی افزود: امسال 840 نفر ورودی کارشناسی روزانه و 450 نفر دانشجوی ورودی جدید شبانه خواهیم داشت که در قبال دانشجویان شبانه تعهدی نداشته اما پیش بینی می شود که برای ارائه خوابگاه به ورودی های روزانه چیزی در حدود 250 نفر کمبود خوابگاه داشته باشیم.

معاون دانشجویی دانشگاه همدان گفت: حال اگر در تعریف دانشجویان بومی تجدید نظری صورت بگیرد و سطح استانی را لحاظ کنند وضعیت قدری بهتر خواهد شد.

وی افزود: شیب افزایش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بسیار زیاد شده و رشد 120 درصدی داشته که این خیلی نگران کننده است.

هزاوه ای به مهر گفت: دانشگاه بوعلی همدان 12 خوابگاه دارد که از این میان 10 خوابگاه در تملک دانشگاه بوده و دو بلوک نیز استیجاری است.

مشکل خوابگاه برای 700 دانشجوی دختر دانشگاه باهنر کرمان

منصور صاحب الزمانی معاون دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان نیز در گفتگو با مهر گفت: خوابگاههای دانشگاه باهنر جوابگوی این تعداد دانشجوی متقاضی نبوده و برای اسکان ورودی های جدید کمبود فضا داریم.

وی افزود: افزایش ظرفیت دانشگاهها بدون کار کارشناسی صورت گرفته و منجر به بروز چنین مشکلاتی شده است اما به هر حال جنبه اخلاقی قضیه حکم می کند که به هر شکل ممکن راهی برای اسکان دانشجویان حتی دانشجویان دوره شبانه پیدا کنیم.

معاون دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: به منظور اسکان دانشجویان دو ساختمان مربوط به دانشکده های دانشگاه در سطح شهر را تخلیه کرده و قصد داریم از آنها به عنوان خوابگاه استفاده کنیم.

وی افزود: به خصوص در اسکان دانشجویان دختر مشکل جدی وجود دارد که پیش بینی می شود نزدیک به 700 دانشجوی دختر امسال با مشکل خوابگاه روبرو شوند.

خبرنگار مهر در ادامه این گزارش به سراغ معاون دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نیز رفت که متاسفانه وی گفت: به هیچ عنوان حاضر به گفتگو و مصاحبه نبوده و پاسخی نخواهم داد.