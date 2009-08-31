دومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی 20 فروردین 89 آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام افشارزاده، دبیر کل کمیته ملی المپیک کشورمان که به همراه حسن میرزاآقابیک و نصرت الله جعفریان، محمد شریفی و مریم مقدس به عنوان نمایندگان ستاد برگزاری دومین دوره بازی‎های همبستگی کشورهای اسلامی عازم ریاض شده اند تا در اجلاس سالیانه (ISSF) شرکت کنند ظهر امروز در نشستی با اعضای هیئت اجرایی فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی پیشنهاد خود مبنی بر به تعویق افتادن زمان برپایی دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی مطرح کردند.

در ابتدای نشست دکتر قذدر دبیرکل فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی ضمن تقدیر و تشکر از حضور هیئت اعزامی ایران در مجمع issf، به آنان خوشامد گفت و گزارش برنامه ها و فعالیت های صورت گرفته توسط ستاد برگزاری بازیها را که بصورت سی دی آماده شده بود ملاحظه کرد.

وی فعالیت های صورت گرفته برای میزبانی ایران از این دوره از بازیها را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: گزارش کاملی بود که البته در بازدیدهایی هم که از ایران و سه شهر محل برپایی مسابقات داشتم به آن اشاره کرده ام. جا دارد در اینجا به مسئولین سازمان تربیت بدنی، کمیته المپیک و ستاد برگزاری بازیها خسته نباشید بگویم و اعلام کنم که انتظار ما از ایران چیزی جز ارائه میزبانی شایسته و ایده آل نبوده و نیست.

در ادامه نشست طرابلسی عضو هیئت رئیسه فدراسیون همبستگی نیز به هیئت اعزامی ایران خیر مقدم گفت و آمادگی فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی را برای همکاری هر چه بیشتر در جهت ارائه میزبانی مطلوب اعلام داشت.

بعد از صحبتهای طرابلسی، بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک کشورمان و میراز آقابیگ دبیر ستاد برگزاری بازیها پیشنهاد ایران مبنی بر به تعویق افتادن بازیها را که پیش از این بصورت مکتوب به فدراسیون همبستگی ارائه شده بود پیگیری کردند که اعضا با در نظر گیری تمامی جوانب بخصوص سلامت ورزشکاران شرکت کننده در این دوره از بازیها و همچنین توجه و حساسیت ویژه مسئولین ایرانی به سلامت هموطنان، با پیشنهاد ایران موافقت نمودند.

بدین ترتیب مقرر شد که دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی طی روزهای 20 فروردین ماه تا 5 اردیبهشت به میزبانی ایران و در سه شهر تهران، اصفهان و مشهد برگزار گردد. این تصمیم امشب توسط هیئت رئیسه issf در مجمع عمومی فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی مطرح می گردد تا مصوب شود.

در پایان این نشست نیز افشارزاده و میرزا آقابیگ موضوعاتی همچون اسپانسرینگ و حق پخش مطرح کردند که با توجه به پیشنهادات صورت گرفته مقرر گردید نمایندگان کمیته بازاریابی و تلویزیونی issf طی ماه آینده با سفر به ایران در نشستی که با حضور نمایندگان صدا و سیمای ایران و ستاد برگزاری بازیها برگزار خواهد شد این موضوع را پیگیری نمایند.