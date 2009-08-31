به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم اسدی که به دلیل کشیدگی عضله پا در دیدار با صبای قم، دیدارهای استیل آذین برابر ذوب آهن و شاهین پارس جنوبی را از دست داد، به دیدار این تیم برابر راه آهن در هفته پنجم لیگ برتر هم نخواهد رسید.

این بازیکن میانی تیم استیل آذین در حال حاضر تمرینات فیزیوتراپی را انجام می دهد و قطعا به دیدار هفته آینده تیمش برابر راه آهن شهرری هم نخواهد رسید.

تیم فوتبال استیل آذین که در دیداری تدارکاتی با نتیجه 2 بر صفر از سد شهرداری بندرعباس گذشته بود، عصر روز سه شنبه هم در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم استقلال جنوب که هدایت آن برعهده ایمان عالمی است، خواهد رفت.